影／賴清德轟張家「整碗捧」 張麗善反擊：若能世襲我早就接了

民進黨雲林縣長參選人劉建國昨天成立競選總部，賴清德總統等人抨擊雲林不能讓張家「整碗捧」，質疑張家兄妹接力、下一代再接棒。雲林縣長張麗善今表示，自己並非世襲接班，當年前縣張榮味卸任時，她也曾多次退選、落選，最後是在鄉親鼓勵下持續努力，才有機會服務雲林，她也提醒「不要忘了，雲林不只有張家，還有蘇家。」

賴清德昨天致詞時表示，人民是國家的主人，也是縣市的主人，不能容許雲林這塊民主聖地變成張家的天下。他質疑，張家兄長做完縣長交給小妹，小妹做完又要交給姪女，「大家能夠接受嗎？」並呼籲應將政治權力交給有能力的人。

張麗善今對此表示，選賢與能，相信所有鄉親在互相比較這次的候選人後，心裡都有答案這一票投給誰，才能真正帶動地方發展、關心鄉親福祉？做得好的政治人物自然會受到肯定與認同，鄉親也會願意投下關鍵的一票。政治人物凡走過必留下痕跡，這麼多年來，誰真正為鄉親做事？誰又沒能發揮最高效率？鄉親都會用理性與智慧做判斷。

她強調，自己並非世襲接班，「如果可以傳承跟世襲的話，在張榮味卸任的時候，我應該就要順理來接了」，當年自己不只一次退選、落選，後來在鄉親鼓勵下持續努力，才有機會為雲林服務、推動地方建設，她也提醒，「不要忘了，雲林不只有張家，還有蘇家。」