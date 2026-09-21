鬍鬚張少東挺蔣遭抵制 盧秀燕批民主倒退：人人有權表態

鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升日前出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，並公開表態支持蔣萬安，引發部分網友揚言抵制。台中市長盧秀燕今天（21日）受訪表示，台灣過去以民主為榮，但如今卻出現「民主倒退的情形」，甚至有人只是拍張風景照，也可能遭到出征、懷疑。她呼籲執政黨在今年選舉中重視民主自由價值，讓人民「人人有權表態，人人有權不被出征」。

台中市議會今天舉行第4屆第8次定期會市政總質詢，盧秀燕會前受訪表示，真正的民主，是每個人都有權利表達自己的政治立場，而且不應因政治選擇不同就遭受網路出征。

盧秀燕說，台灣過去一直以民主為榮，但現在卻有「民主倒退的情形」，人民有時只是拍一張風景照，都可能遭到出征或被懷疑。她認為，民主社會最重要的價值，就是保障人民表達意見的權利。

她並喊話中央執政黨，希望今年選舉能重視民主、自由的價值，讓外界看見台灣是民主自由國家，「人人有權表態，人人有權不被出征」。