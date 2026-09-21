影／鬍鬚張少東挺蔣遭抵制 沈伯洋：挺誰是個人自由選擇

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天一早與黨籍議員參選人來到社子公園，向早起運動的民眾拜票請託，活動前接受媒體記者聯訪，針對鬍鬚張少東公開力挺蔣萬安連任，遭網友發起抵制，沈伯洋表達看法與呼籲。

魯肉飯連鎖品牌鬍鬚張董事長之子張耀升上周六因出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，遭綠營支持者發起抵制，鬍鬚張公司發布聲明表示，鬍鬚張長年專注餐飲本業，個人私人行程與品牌立場連接非事實，為公司同仁以個人身分參與的私人活動，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場。

對此沈伯洋表示商家要挺哪位政治人物是個人自由的選擇，在網路上要討論挺誰、選誰也是大家的自由，強調只要大家別去踩紅線就好，別去做人身攻擊、不要洗Google的評論、不要做人格毀滅、不要造謠，這些紅線就是不要做的事情，其他大家要怎麼做，都是大家的自由，回歸市政討論才是最重要的。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）今天一早來到社子公園，向早起運動的民眾拜票請託，支持者拿著簽名手機與他一同自拍合影。記者許正宏／攝影