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藍營踢爆林國漳百萬政治酬庸 吳宗憲曝：民進黨自己人流出的資料

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨立法院黨團日前踢爆林國漳擔任三家國營事業的時間正巧與賴清德與陳金德有關聯，遭質疑每年百萬政治酬庸輕鬆入袋。藍營縣長參選人吳宗憲今天表示，這是民進黨宜蘭自己人提供的資料。圖／翻攝自節目
國民黨立法院黨團日前踢爆林國漳擔任三家國營事業的時間正巧與賴清德與陳金德有關聯，遭質疑每年百萬政治酬庸輕鬆入袋。藍營縣長參選人吳宗憲今天表示，這是民進黨宜蘭自己人提供的資料。圖／翻攝自節目

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳日前被國民黨立法院黨團爆料兼任三個國營事業董監事，每年輕鬆百萬元酬勞入袋，遭質疑是政治酬庸的肥貓？林國漳陣營說明一切合法，反批藍營對林國漳抹黑。國民黨參選人吳宗憲今天上廣播節目時表示，經他事後了解，這是民進黨宜蘭內部提供給黨團的資料。

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吳宗憲今天上午在王淺秋主持的千秋萬事節目中說，立法院黨團所說踢爆的這些內容，哪一件不是事實？如果林國漳大律師覺得這個也沒什麼的話，那就是把事實說明清楚就好，到底是不是政治酬庸？但對方被踢爆後，最近一連串在召開記者會或台北黨內名嘴下來政策說明，都一直在罵他說什麼抹黑。

國民黨立委日前召開記者會點名林國漳與賴清德、陳金德的政治酬庸連結，2017年賴清德擔任行政院長、陳金德擔任中油董事長，林國漳立刻被指派為中油轉投資的國光電力董事。2020年賴清德當副總統，林國漳穩坐環能海運監察人。2024年賴清德當總統，陳金德任工程會主委，林國漳空降華航擔任獨立董事，雙德在朝當官，林國漳的位子跟著水漲船高，是新潮流派出來參選宜蘭縣長的傀儡。

吳宗憲今天受訪時表示，林國漳擔任國營事業董監的這件事他也知道，但沒有去理會，所以到底誰是國家的肥貓？這件事，他後來也有打聽一下，是民進黨自己宜蘭的人把資料丟給國民黨黨團，民進黨自己在搞內鬥。

而林國漳陣營日前對此回應，擔任董監事的資格一切都合法；但藍營與吳宗憲都指出，全國合格的律師這麼多，「為何唯獨你林國漳可以擔任航空，海運及電力國營事業的董監事，為什麼偏偏剛好都是你？」這才是民眾最想知道的事。

林國漳幾天前上廣播節目公開說，「全台灣的獨董，大概八成以上的公司獨董都一定會有律師」。事後也遭質疑說謊？法令規定設置審計委員會的公司，獨立董事中至少要有一人具備會計或財務專長，但並非一定要律師，根本不可能有這麼高的比例。

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