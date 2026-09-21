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提名落幕勿再內耗！楊文科竹東喊團結：全力挺徐欣瑩

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
楊文科昨天在竹東鎮出席黃復興黃國竹黃竹禮黨員大會，他強調，國民黨面對這場選戰，最重要的就是「團結」。圖／新竹縣國民黨部提供
楊文科昨天在竹東鎮出席黃復興黃國竹黃竹禮黨員大會，他強調，國民黨面對這場選戰，最重要的就是「團結」。圖／新竹縣國民黨部提供

對於新竹縣長選情，中國國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示，選戰進入關鍵階段，越要展現團隊韌性，不讓內部不同意見消耗團隊力量。楊文科強調，這場選戰不只是候選人的競爭，更攸關新竹縣未來的發展方向，國民黨要團結支持縣長參選人立委徐欣瑩，以專業、建設與清廉守住新竹縣的發展成果，讓地方建設穩定向前。

2026九合一選舉

新竹縣長楊文科昨天在竹東鎮出席黃復興黃國竹黃竹禮黨員大會，他強調，國民黨面對這場選戰，最重要的就是「團結」。黨內在提名過程中可以有競爭，也可以有不同意見，這是民主政黨正常的過程；但當程序走完、黨作成決定之後，就應該尊重制度、回到團隊，把競爭時的力量轉化為共同奮鬥的力量。

「內部可以有不同意見，但是黨決定之後，我們就要團結起來、一起戰鬥。」楊文科表示，選戰到了關鍵時刻，沒有本錢彼此消耗，只有把力量集中，才能面對真正的選戰挑戰。

楊文科也再次公開表態支持國民黨提名的徐欣瑩，認為新竹縣下一階段不只需要有能力、專業的縣長，更要能守住清廉、專心為縣民做事。

楊文科指出，新竹縣未來仍有大量交通、教育、產業及公共建設需要推動，縣長所掌握的是公共資源，因此除了能力之外，「清廉」更是不能退讓的基本價值。地方要持續發展，制度就不能亂、建設不能停、公共資源更不能偏離服務縣民的初衷。他呼籲鄉親從候選人的操守、專業及公共事務經歷做出判斷，讓縣政回到建設、服務與縣民福祉。

楊文科表示，竹東是新竹縣重要客庄，縣府多年持續投入交通路網、轉運及公共建設，強化竹東與竹科、新竹都會區連結，改善生活機能。竹東擁有深厚客家文化，中央市場也是具代表性的傳統市場，未來仍有發展空間，地方建設不能因選舉停下腳步，交通、公共服務及生活環境都應持續改善，讓多年建設穩定延續。

楊文科表示，竹東是此次選戰非常重要的一個區域，更需要地方黨員及組織一步一腳印深入基層、爭取認同。他呼籲所有黨員及地方幹部堅持到底，把每一場活動、每一次與鄉親接觸的機會做好，以政策、建設、清廉與服務接受選民檢驗，凝聚團隊最大力量，爭取更多縣民的認同。

中國國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示，選戰進入關鍵階段，越要展現團隊韌性，不讓內部不同意見消耗團隊力量。圖／新竹縣國民黨部提供
中國國民黨新竹縣黨部主委楊文科表示，選戰進入關鍵階段，越要展現團隊韌性，不讓內部不同意見消耗團隊力量。圖／新竹縣國民黨部提供

徐欣瑩 楊文科 內耗 2026九合一選舉 新竹縣選舉 國民黨

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