萬安旋風壓洋流？蔣萬安：高雄非常熱情 沈伯洋：洋流全台都有

台北市長蔣萬安前天南下高雄，陪國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢，晚間到六合夜市拜票人潮擠爆；剛好民進黨台北市長參選人沈伯洋前天也到高雄，與同黨高雄市長參人賴瑞隆合體，支持者擠爆愛河灣。被問到「萬安旋風」是否輾壓「洋流」？蔣昨說，「高雄鄉親就像南台灣的太陽一樣，非常地熱情」。沈伯洋表示，「洋流」全台灣都有，他就是專注市政議題，讓更多人認識。

對於同黨議員楊植斗、鍾沛君提醒藍營別小看「洋流」，蔣萬安回應表示，他跟團隊一直以來都是兢兢業業、一步一腳印，向所有市民說明市政，且透過各項政績及未來願景，爭取市民認同。

沈伯洋前天到北投中繼市場掃街人潮爆滿，昨早再度到北投市場外攤掃街，一早就有不少民眾到場；沈與黃世杰昨晚在桃園合體，現場開起簽名會，由於人潮眾多，一度決定不掃街，直到近十時才踏進夜市拜票。

前天與賴瑞隆合體，是否掀起「洋流」外溢？沈說，洋流本就是自然形成。他也提到，與賴瑞隆談到商圈發展及ＡＩ如何合作。