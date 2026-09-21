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童子賢、管中閔 為白營參選人站台

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
和碩董事長童子賢（右三）、台大前校長管中閔（左）20日為民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫（中）站台助選。圖／許甫競選辦公室提供
和碩董事長童子賢（右三）、台大前校長管中閔（左）20日為民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫（中）站台助選。圖／許甫競選辦公室提供

民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫昨成立競總，和碩董座童子賢、台大前校長管中閔等現身力挺。童致詞透露二○一六年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大非台灣民主福氣，需制衡聲音」；管中閔說，希望讓年輕聲音出來，改變是社會所需要。

2026九合一選舉

許甫競總昨成立，除民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲妻子陳佩琪出席，國民黨立委王鴻微、台中市副市長鄭照新等人也到場站台。

童子賢透露，他要來之前，刻意徵詢公司的年輕同事，坦言有三、四位同事拉住他，說「你不要去，去了會很嚴重…」；但也有同事說，想怎麼樣就去做、不用去理會。

童子賢回憶，二○一六年時，前總統蔡英文高票當選，他當時公開、也私底下向蔡提到，「執政黨有這麼強勢選票支持，但一黨獨大不是台灣民主福氣，需要多元制衡聲音」，希望能對在野黨有更多包容；之後再遇到蔡，當時蔡說，不僅她要多包容，在野黨也要多加油。

管中閔昨現身時，特地換上白色上衣。他說，幫許甫站台，是因為年輕人願意選擇走相對困難的從政道路，一定是有理想、熱情，且一定是勇敢，「年輕人會帶來改變，改變是社會需要的，希望許甫為松信帶來改變，也為台北市政府帶來改變」。

鄭照新說，在野團結太重要，他代表台中市長盧秀燕送上台中的祝福，希望藍白團結，將選票愈做愈大，「藍白松信全壘打，萬安在市府，議會選許甫」。

2026九合一選舉 童子賢 許甫 管中閔 民眾黨

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