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新北市長選戰 同鄉會藍綠拚場 選戰味十足

聯合報／ 記者張策葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（左起）、國民黨市長參選人李四川昨出席雲林同鄉會理事長交接典禮，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影
新北市長侯友宜（左起）、國民黨市長參選人李四川昨出席雲林同鄉會理事長交接典禮，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影

約有八○萬名雲林人在新北落地生根、打拚生活，雲林同鄉會動員能量強，昨晚板橋區雲林同鄉會理事長交接，市長侯友宜陪國民黨市長參選人李四川同台催票，侯喊話「支持會做事的李四川」。民進黨蘇巧慧相隔一小時到場，拋出當市長將開辦「雲林日」，串聯雲林農特產品、科技、人才與新北消費市場，藍綠尬場拚人氣，讓同鄉會交接充滿選戰味。

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板橋區雲林同鄉會餐會在板橋果菜市場席開二二○桌，侯友宜說，從副市長到市長一路在新北服務十四年，最後一次以市長身分參加雲林同鄉會活動，他細數板橋仍有浮洲開發、五泰板輕軌、醫療園區等計畫待推進，要靠下一棒的李四川來為大家做。

談到為何支持李接棒，侯友宜說，他見證李四川做事能力，「會做不會做，拿出來比就知道」，李有工程背景、專業且苦幹，兩人共事時，許多困難的工作都由李承擔。侯也說，他與李四川都是庄腳人，心裡想的都是「好好做事情，不要鬥來鬥去」，政治人物應少說多做，李四川就是會做事的人，對他有信心，侯最後直接高喊「李四川做市長、蔣根煌做議長」。

李四川表示，看同鄉會新舊理事長交棒，想到自己正準備接下新北市政這一棒，侯市長八年替新北奠定很好基礎，「我的壓力確實很大」，但他一定全力以赴、拚到底。李昨上午也回防藍營票倉永和，與議員參選人陳鴻源、陳以樂成立聯合競總，李聲音明顯沙啞，他說，現在沒有辦法休息，要一路拚下去。

蘇巧慧昨天行程從早拚到晚，清晨先到瑞芳青雲殿參與神農大帝遶境，隨後趕往新店辦「水獺媽媽數感樂園」，再衝回板橋出席澎湖鄉親、機車業後援會，晚上趕赴板橋雲林同鄉會。

蘇巧慧說，雲林鄉親在新北人多且團結，深具影響力，她主張推動「雲林日」，雲林農特產品好，新北消費力強，若兩地能合作，新北市民賺到健康，雲林人賺到財富。

在成立機車業後援會場合，蘇說，她支持合法改裝，研議更明確的改裝車輛道路使用規範，並提供機車行降噪、排風及防汙設備改善補助與技術輔導，擴大機車產業發展。在澎湖鄉親後援會成立大會上，蘇說，將推動新北與澎湖從農漁特產、教育、技職到觀光全面合作，盼兩地產業、文化交流更緊密。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨晚出席雲林同鄉會理事長交接典禮，受到支持者簇擁。記者余承翰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨晚出席雲林同鄉會理事長交接典禮，受到支持者簇擁。記者余承翰／攝影

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約有八○萬名雲林人在新北落地生根、打拚生活，雲林同鄉會動員能量強，昨晚板橋區雲林同鄉會理事長交接，市長侯友宜陪國民黨市長參選人李四川同台催票，侯喊話「支持會做事的李四川」。民進黨蘇巧慧相隔一小時到場，拋出當市長將開辦「雲林日」，串聯雲林農特產品、科技、人才與新北消費市場，藍綠尬場拚人氣，讓同鄉會交接充滿選戰味。

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