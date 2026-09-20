沈伯洋合體桃園市長參選人黃世杰 支持者擠爆中壢夜市

民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋今晚赴桃園市中壢夜市，消息傳出許多民眾一早就前往現場等候，沈伯洋並與支持民眾簽名合照，他表示，桃園挑戰需更多創意解決方法，而這些「世杰都做得到」。

沈伯洋晚間與行政院秘書長張惇涵、民進黨桃園市長參選人黃世杰，多名黨籍桃園市議員及議員參選人晚間赴中壢觀光夜市掃街拜票，沈伯洋未抵達前，現場已擠滿眾多支持者，甚至從人行道延伸到馬路上，支持者自發的舉著宣傳旗幟、大聲地喊著口號，讓現場民眾忍不住感嘆，好久沒有看到這樣的光景了。

沈伯洋也在新明國小附設幼稚園前先接受聯訪表示，黃世杰不只是自己學長，更是「直屬學長、同家族」，過去在人生與求學道路上都給他非常多幫助。如今2人分別投入台北與桃園市長選舉，他認為桃園面對城市發展的各項挑戰，需要更多創意的解決方法，而這些「世杰都做得到」，也盼今晚把「洋流」的熱情一起帶進桃園。

黃世杰今天與沈伯洋走訪中壢夜市，笑稱「洋流」真的流到桃園，桃園與台北市民在工作、交通及產業等面向往來密切，未來應強化捷運公共運輸、產業發展及城市治理合作。他說，選舉最後階段將持續走進市場、夜市與社區，傾聽13區民意，讓城市加速前進。2人同為台大法律人，黃世杰還打趣要考驗被稱為「洋流夜市王」的沈伯洋，今晚先一起掃街、品嘗桃園美食。

張惇涵指出，台北是國家首都，桃園是國門之都，兩個城市是共同生活圈，但這幾年應該遙遙領先的台北腳步慢下來，應該彎道超車迎頭趕上的桃園進步的腳步也慢下來了，所以要選擇最好的市長，了解在地、傾聽民意有願景、有執行力的2個新的市長來帶動台北順起來，桃園動起來。

團隊一度考量安全而計劃取消逛夜市，不過最後還是抵不住支持者的熱情，沿途與支持者合照簽名，還有人送上鳳梨，直到沈伯洋離開，支持者才依依不捨的到夜市吃宵夜。