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選情初探／新北唯一山地原住民區 烏來區長選舉 三強鼎立拚人脈

聯合報／ 記者王長鼎／新北報導

新北市烏來區長選戰呈現三強爭霸格局，現任區長周至剛拚連任，兩位挑戰者來勢洶洶，分別是警職退休的施俊雄、泰雅農特產品生產合作社理事主席周志國，三人均以無黨籍身分參戰。原鄉地方政治與家族、親族及人際網絡緊密交織，許多選民到最後一刻才會表態。

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烏來是新北唯一的山地原住民區，包含忠治、烏來、孝義、信賢及福山共五個里。受限於特殊地理與區域環境，當地政治生態以地方家族與人脈網絡為核心，烏來區居民漢人多於原住民，漢人具備投票權，依法僅限原住民能登記參選區長。

地方人士指出，近年烏來區長選戰廝殺激烈，二○二二年區長選舉是五搶一，最終由曾任里長的周至剛以一○二○票，得票率百分之廿八點六九出線，險勝時任區長周守信。

現任區長周至剛深耕多年、做事有衝勁，任內推動地方觀光、促進居民就業及照顧生計。周至剛強調，烏來觀光必須將溫泉與在地旅宿深度結合，透過規畫二日遊或三日遊行程，提高觀光產業收益，才能讓在地業者永續經營。

挑戰者施俊雄有近卅八年刑警資歷，選在六月十五日警察節宣布投入選戰。施俊雄主打「過去在危險面前不曾退縮，面對烏來挑戰更不會退縮」訴求，政見涵蓋交通安全、災害防救、長幼照顧、青年返鄉等。他主張區政資源必須公開透明，地方治理不是表演或空談，而是把問題處理好。施與山地原住民市議員馬見有親戚關係，相互拉抬更添優勢。

另一參選人周志國憑藉長期擔任泰雅農特產品生產合作社理事主席的背景，深耕原鄉產業，此次參選盼能整合在地農業與觀光資源，爭取選民認同與支持。

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