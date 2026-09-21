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賴總統趕場 力挺劉建國、陳瑩

聯合報／ 記者蔡維斌尤聰光／連線報導

賴清德總統昨先後為黨籍縣長參選人輔選，雲林劉建國成立競選總部，賴總統拉起劉和前縣長蘇治芬的手，喊話「民進黨大團結贏回雲林」；賴總統晚間再到台東為陳瑩競選總部站台，指出有信心她未來成為五星縣長。

2026九合一選舉

身兼民進黨主席的賴總統十六日於雲林主持行動中常會，並接受劉建國邀請擔任競總主任委員，賴總統昨說，破例擔任主委的三大理由，第一是劉建國基層打拚卅年，和蘇治芬用心耕耘雲林有目共睹；第二是不讓雲林民主聖火斷送在政治家族手中，應給予支持；最後一點，就是守護台灣民主的未來。

高雄市長陳其邁、行政院秘書長張惇涵、蘇治芬等人都到場助講，輪番推崇劉建國多年政績，齊聲說要「終止家族政治」；劉建國則承諾，當選第一個月馬上實施六十五歲健保免費等政見。

另，陳瑩昨晚成立競總，致詞說「我很清廉，我們家沒有人在做生意」，自己沒有包袱，所以這場選舉是台東縣治理模式的選擇，要傅崐萁花蓮王模式，或要饒慶鈴二點○更好的模式治理台東；她表示，當選會照顧好長輩，讓年輕人安心工作，包括假牙、助聽器、智慧手環補助不排富。

賴清德、外交部長林佳龍、原民會主委曾智勇昨晚都為陳瑩站台，賴清德說，陳瑩為台東爭取預算、建設的態度不輸陳其邁，有信心她成為五星縣長，中央也支持她所提政見，包括提出老舊衛生所翻修、協助台東鄉親外出看病等五大醫療政見，中央全力、全部都支持。

2026九合一選舉 賴總統 陳瑩

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