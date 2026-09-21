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陸戰升溫 顧教師權益 柯志恩、賴瑞隆提主張

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩（後排中）昨出席高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮，她強調提供更和善、更友善校園空間，讓優秀老師留下來。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（後排中）昨出席高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮，她強調提供更和善、更友善校園空間，讓優秀老師留下來。記者徐白櫻／攝影

教師節前夕，高雄藍綠市長參選人昨出席高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮。國民黨柯志恩指出「教師離線權」由她最早提出，但應立法建立指導方針，不是發公文變模糊地帶。民進黨賴瑞隆聚焦改革校事會議，強調行政減量及定期舉辦「四方會談」，賴昨也成立姐妹會、客家及楠梓後援會。

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高雄市長陳其邁說，校事會議確實要改，治本仍需立法院修法，若中央修法太慢，希望議會支持，先研議訂定自治條例。

高雄市教師職業工會昨在鳳山辦模範教師頒獎，邀集全教會、宜蘭、屏東等縣市教師職業工會，與高市家長會長協會、高市家長聯盟等團體與會。

柯志恩表示，她最早在立法院提出「教師離線權」，主張應立法，而不是只發公文不具法律效力，現在只是函文，欠缺指導方針及明確規定，讓學校不知該如何做，處於模糊地帶。

「以前老師去市場買菜送蔥、送蒜頭，現在哪有這樣待遇！」柯志恩沉重說，她的年代當老師受尊重，現在努力友善空間讓老師留下來。她持續推動將「離線權」提升至法律層次，保障教師下班後休憩。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前排左二）昨邀請副總統蕭美琴（前排左三）站台，台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆（前排左二）昨邀請副總統蕭美琴（前排左三）站台，台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影

賴瑞隆說，老師很辛苦，他認為「老師好孩子才會好」，很多問題不應該這麼快走入校事會議，未來定期邀集教師、家長、校長與市府舉辦四方會議，妥善溝通讓孩子更好。

柯志恩補充，校事會議對教育現場造成沉重負擔，「若高雄市願意透過自治條例先行改革，樂見其成」；但是教育局務必要充分討論，符合校園需求。

藍綠除教育議題交鋒，陸戰升溫。賴瑞隆昨成立姐妹會，副總統蕭美琴站台，下午轉往客家後援會，晚間再赴楠梓成立後援會，整合婦女、客家及地方組織。

2026九合一選舉 高雄 柯志恩 賴瑞隆

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