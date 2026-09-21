聽新聞
0:00 / 0:00

張善政首波文宣 藏藍白合伏筆

聯合報／ 記者朱冠諭黃羿馨／連線報導

尋求連任的國民黨籍桃園市長張善政近日亮相首波競選看板，文宣主打「桃園前進、繼續挺善良」，除了延續張善政四年前「挺善良」競選口號，「桃園前進」則是本屆桃園市長選舉民眾黨候選人賴香伶的競選訴求，展現桃園「藍白合」的高度默契。

2026九合一選舉

年底桃園市長選舉，張善政爭取連任對上民進黨徵召提名的法務部前次長黃世杰，形成藍綠對決態勢。張善政目前雖以市政行程為主，但競選團隊已開始暖身，包括首波文宣及桃園、中壢雙競選總部都進入準備階段，預計市議會總質詢告一段落後，逐步拉高選戰強度。

張善政競選團隊近日在街頭掛出大型競選看板，以「桃園前進、繼續挺善良」為主軸，這兩句競選口號在本屆桃園市長選戰分別來自民眾黨、國民黨，如今四年後巧妙重現，別具意義。

張善政團隊人士表示，「桃園前進」是苗栗縣副縣長賴香伶二○二二年代表民眾黨參選桃園市長時提出口號，如今張善政提出桃園前進，希望把過去四年捷運、醫療、產業等建設進度端上檯面，並訴求下一個四年持續推進。「繼續挺善良」則是希望喚起支持者記憶，並凸顯爭取連任的定位。

據了解，張善政與賴香伶近年仍保持互動，兩人日前也曾通電話，就桃園市政交換意見。知情人士透露，賴香伶樂見「桃園前進」四年後再次出現在桃園市長選戰，讓當年的競選訴求有了延續，賴香伶未來也絕對是張善政邀請站台的對象。

另，民眾黨創黨主席柯文哲假日輔選腳步不停歇，陸續到新竹縣湖口鄉、竹北市、竹東鎮陪同議員參選人掃街，喊話支持者集中選票；昨被問到竹北市長選戰「藍白切」是否出現外溢效應，他說目前看起來沒有太大外溢，但選戰千變萬化，什麼事情都可能發生，兩黨要商量如何控制。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／繼續挺善良！張善政首波文宣曝光「4字」藏藍白合伏筆

沈伯洋、黃世杰今晚中壢合體 凌濤嗆「人造洋流」對選情沒加分

「藍白切」效應恐外溢？柯文哲：兩黨高層要商量怎麼控制

洋流到桃園...沈伯洋中壢合體黃世杰 人潮爆滿掃夜市前先開簽名會

相關新聞

童子賢、管中閔 為白營參選人站台

民眾黨北市松山信義選區議員參選人許甫昨成立競總，和碩董座童子賢、台大前校長管中閔等現身力挺。童致詞透露二○一六年跟前總統蔡英文說的話，「一黨獨大非台灣民主福氣，需制衡聲音」；管中閔說，希望讓年輕聲音出來，改變是社會所需要。

萬安旋風壓洋流？蔣萬安：高雄非常熱情 沈伯洋：洋流全台都有

台北市長蔣萬安前天南下高雄，陪國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢，晚間到六合夜市拜票人潮擠爆；剛好民進黨台北市長參選人沈伯洋前天也到高雄，與同黨高雄市長參人賴瑞隆合體，支持者擠爆愛河灣。被問到「萬安旋風」是否輾壓「洋流」？蔣昨說，「高雄鄉親就像南台灣的太陽一樣，非常地熱情」。沈伯洋表示，「洋流」全台灣都有，他就是專注市政議題，讓更多人認識。

選情初探／新北唯一山地原住民區…烏來區長選舉 三強鼎立拚人脈

新北市烏來區長選戰呈現三強爭霸格局，現任區長周至剛拚連任，兩位挑戰者來勢洶洶，分別是警職退休的施俊雄、泰雅農特產品生產合作社理事主席周志國，三人均以無黨籍身分參戰。原鄉地方政治與家族、親族及人際網絡緊密交織，許多選民到最後一刻才會表態。

新北市長選戰…同鄉會藍綠拚場 選戰味十足

約有八○萬名雲林人在新北落地生根、打拚生活，雲林同鄉會動員能量強，昨晚板橋區雲林同鄉會理事長交接，市長侯友宜陪國民黨市長參選人李四川同台催票，侯喊話「支持會做事的李四川」。民進黨蘇巧慧相隔一小時到場，拋出當市長將開辦「雲林日」，串聯雲林農特產品、科技、人才與新北消費市場，藍綠尬場拚人氣，讓同鄉會交接充滿選戰味。

張善政首波文宣 藏藍白合伏筆

尋求連任的國民黨籍桃園市長張善政近日亮相首波競選看板，文宣主打「桃園前進、繼續挺善良」，除了延續張善政四年前「挺善良」競選口號，「桃園前進」則是本屆桃園市長選舉民眾黨候選人賴香伶的競選訴求，展現桃園「藍白合」的高度默契。

何欣純造勢餐盒 引查賄爭議

彰化檢調偵辦謝典霖案引發效應，副總統蕭美琴前天為綠營台中市長參選人何欣純站台，現場提供小吃餐盒，民眾黨議員江和樹質疑「一看就超過卅元」；何競總澄清「提供適度餐點符合法務部標準」，藍營江啟臣則喊話支持者堅定站出來，「大家不是為了一個便當，是為了台中未來」，雙方交鋒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。