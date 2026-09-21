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何欣純造勢餐盒 引查賄爭議

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中報導
民眾黨台中市議員江和樹指出，副總統蕭美琴到大里為民進黨台中市長參選人何欣純站台，現場提供整盒炒麵，還有滷蛋、香腸與油豆腐等，「一看就超過卅元」。 圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹指出，副總統蕭美琴到大里為民進黨台中市長參選人何欣純站台，現場提供整盒炒麵，還有滷蛋、香腸與油豆腐等，「一看就超過卅元」。 圖／江和樹提供

彰化檢調偵辦謝典霖案引發效應，副總統蕭美琴前天為綠營台中市長參選人何欣純站台，現場提供小吃餐盒，民眾黨議員江和樹質疑「一看就超過卅元」；何競總澄清「提供適度餐點符合法務部標準」，藍營江啟臣則喊話支持者堅定站出來，「大家不是為了一個便當，是為了台中未來」，雙方交鋒。

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蕭美琴前天到台中大里為何欣純站台，現場提供台灣小吃，除有一整盒炒麵，上面還有一根香腸、滷蛋及一塊滷油豆腐「阿給」。江和樹表示，「一看就知道超過卅元（按選舉查賄標準與慣例）」。

何欣純回應，選舉造勢活動提供民眾適度茶水、餐飲且不逾越社會常情，不構成賄選，這是法務部載明的標準，不希望有人刻意地帶風向混淆視聽，企圖汙名化正常造勢活動。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評江和樹莫名其妙，他說，難道江和樹老盯著人家的活動看餐點是什麼？根據檢調見解，選舉造勢活動可提供適度餐點，跟價值超過卅元無關，也跟謝典霖吃飯請客狀況不同。

國民黨台中市長參選人江啟臣昨在造勢場合說，「大家不是為了一個便當、一塊麵包，而是為了一個人、一個理念，更是為了台中的未來」。江說，近年接連經歷立委選舉與罷免投票，更清楚每一場選舉都不能大意，提醒團隊面對選戰各種變數都必須謹慎。

國民黨台中市議會黨團書記長李中直言，今年選舉氣氛很弔詭，近日許多中秋晚會與親子活動都取消，大家都不敢冒險。他曾打探得知造勢餐食僅能準備炒麵與丸子湯、不能加滷蛋與肉，如今卻有政黨公然這麼做，顯然顯示出執政優勢「別人可以我們不行」，令人質疑標準何在？現在大家只敢買包子將價格壓在卅元以下，台灣正面臨「權大於法」的困境。

彰化縣議長謝典霖與家人因涉嫌利用議會公款設宴為特定候選人賄選，並涉貪汙等重罪，彰化地院裁定謝典霖及其父謝新隆因犯罪嫌疑重大且有勾串之虞，雙雙羈押禁見；其母鄭汝芬則獲裁定一百萬元交保並限制住居。此事引發參選人寒蟬效應，不但追回中秋晚會摸彩品，也取消舉辦相關活動。

江和樹昨也宣布原訂年底前舉辦的十二場親子活動全部取消，連每年中秋在廟裡煮燒酒雞、炒麵，以及發放的摸彩品、關懷守望相助隊的泡麵、遊覽車送車所送的飲料和水全數收回。

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