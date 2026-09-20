貼沈伯洋太近拍照引起網友飆罵 高雄綠營議員參選人澄清過程

台北市長參選人沈伯洋昨日快閃高雄吸引眾多支持者追逐搶拍照、場片一度混亂，民進黨市議員參選人黃敬雅在社群分享她與沈伯洋的近距離照片引發支持者不滿並要求刪除照片，不少人指責她失去公眾人物的邊界感及禮儀，會影響沈伯洋愛家、愛小孩形象。黃敬雅澄清，因為拍攝角度，看起來兩人距離很近，但實際上沒有肢體接觸。

黃敬雅擔任民進黨高雄市長參選人賴瑞隆助理，昨天下午陪同賴瑞隆一同前往愛河灣與沈伯洋合體，亮麗外表引發網友討論，「站在賴瑞隆與沈伯洋中間的人是誰？」，但她後來上傳緊跟沈伯洋身後的照片卻意外引發網友撻伐。

網友批評，黃敬雅的照片在觀感上有逾矩的感覺，真的很不妥，如果想用這種拍照方式增加曝光度，會產生負面效果。

黃敬雅發文澄清，昨天活動現場真的非常擁擠，整段移動過程都是人貼著人，她當時身後幾乎沒有可以拉開距離的空間。 在那樣的環境裡，她有稍微拿珍珠板做遮擋，避免不必要的肢體碰觸。

黃敬雅強調，因為拍攝角度，照片看起來兩個人的距離很近，但實際上他們並沒有肢體接觸，她已主動向沈伯洋聯繫，並向他的太太致意說明當時的現場情況。他們能理解當時就是一個非常擁擠、氣氛又很熱烈的選舉活動現場，那張照片也只是在人群中隨手拍下的趣味畫面。「真要說有什麼，大概就是我那天真的笑得太開心了」。