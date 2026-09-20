抗洋流...蔣萬安高人氣 周日跑市場福德正神餐會攤商熱情 凍蒜聲不斷

年底選戰倒數69天，台北市長蔣萬安周日晚間仍勤跑地方固樁，晚間出席信義市場福德正神聖誕千秋餐會，民眾、攤商熱情迎接，光進場就擠得水洩不通，沿路蔣萬安凍蒜聲不斷，許多民眾爭相與握手、合照，還有人熱情上前擁抱。

蔣萬安致詞也為攤商宣布好消息，針對許多攤商向市府反映的「一戶一攤」限制，市府決定朝放寬「一戶多攤」方向進行；另外針對電費負擔，市場處也正在規劃相關補助方案。相關措施獲得現場攤商熱烈歡迎，還有民眾主動拿起麥克風感謝市府並表達對市長的支持。

蔣萬安假日勤跑地方，並且逐桌向攤商及民眾致意，民眾熱情要求合照、握手，現場氣氛熱絡，也展現蔣萬安的超人氣。