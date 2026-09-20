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洋流到桃園...沈伯洋中壢合體黃世杰 人潮爆滿夜市掃街臨時喊卡

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍／桃園即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱，今晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰合體逛中壢夜市，吸引眾多支持者湧入夜市。記者鄭國樑／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱，今晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰合體逛中壢夜市，吸引眾多支持者湧入夜市。記者鄭國樑／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，今晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰合體逛中壢夜市，吸引眾多支持者湧入夜市，不斷高呼「凍蒜」口號，曾在桃園市政府服務的行政院秘書長張惇涵也到場力挺。沈伯洋與黃世杰在桃園難得合體，現場還開起簽名會，由於人潮眾多，晚上9時多臨時決定不進夜市拜票，避免推擠。

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黃世杰排定今晚8時15分與沈伯洋合體逛中壢新明夜市，前幾天訊息一出，隨即掀起支持者討論。今晚「洋流」吹進桃園，不少支持者早早就到中壢夜市卡位等候，在沈、黃到場之前，現場也不斷高呼「桃園的市長黃世杰、台北的市長沈伯洋」口號炒熱氣氛。

沈伯洋抵達夜市現場後，受到眾多支持者熱烈歡迎，直到晚上近8時半，他與黃世杰、張惇涵一同接受媒體聯訪後，還在現場開起簽名會。由於現場人潮愈來愈多，工作人員晚上9時多廣播臨時宣布沈伯洋、黃世杰不進夜市掃街，但是鼓勵大家進去夜市消費。

黃世杰身為地主受訪表示，很感謝現場熱情的民眾，並表示「洋流慧聚、杰伴同行」象徵新世代扛起新時代理念，今晚「洋流」興盛，可見民主薪傳再一次在中壢民主聖地點燃了起來。

黃世杰也說，兩人的競選口號相近，沈是台北順起來，自己是心桃園動起來，都希望城市發展往前進，希望不只是雙北、桃園或台灣，都能透過正向選舉，選出最有創意、執行力的市長，發揮「杰伴」同行的效果。

黃世杰還虧沈伯洋，之前自己到台北與沈合體了幾次，「今天換沈伯洋還我了」，他也感謝身旁的張惇涵來相挺。張過去在桃園市政府和他是老同事，如今故地重遊，一起站在中壢夜市，「這就是團結、團隊作戰」，要共同傳達民主理念。

「很感動，一路走來感受到很大的人流。」沈伯洋受訪時笑說，現場人潮眾多，「待會會不會進不了夜市」，他也希望支持者可以先進入中壢夜市吃東西，待會掃街時才會更容易遇到他。

沈接著話鋒一轉提到，自己在北市提政見時，有人會說撲馬怎麼會知道這麼多事、腦容量都裝什麼？但他誇讚身旁的黃世杰，「腦容量多我十倍左右」，黃是他在台大法律直屬學長，自己在黃面前「頭不敢抬起來」，並感謝黃在他的人生路幫助他許多；桃園有許多可以改變的地方，「世杰學長有創意的解方，都做得到」，呼籲選民支持黃世杰。

現場有媒體提問洋流現象？沈伯洋說，「洋流的本質是在全台灣，不管到哪都有機會出現」，但重點還是在台北，自己跟黃世杰也會交流北北基桃市政議題，像夜市管理等，台北有優勢也有劣勢，希望在選舉過程透過政見，讓大家感受新世代如何扛起新時代。

今晚因「洋流」緣故，中壢夜市湧入眾多人潮，是難得假日盛況。張惇涵說，今晚的景象上一次是2016年台灣燈會在桃園舉辦才有的場景，他表示自己追隨洋流而來，看到多桃園老朋友，台北市國家首都、桃園則是國門之都，都是共同生活圈，但近年發展都慢了下來，他呼籲選民要選最了解在地、傾聽民意，有願景有執行力的市長，「支持沈伯洋就是支持黃世杰。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三）近日掀起「洋流」熱，今晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰（左二）合體逛中壢夜市，曾在桃園市政府服務的行政院秘書長張惇涵（左一）也到場力挺。記者鄭國樑／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左三）近日掀起「洋流」熱，今晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰（左二）合體逛中壢夜市，曾在桃園市政府服務的行政院秘書長張惇涵（左一）也到場力挺。記者鄭國樑／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱，今晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰合體逛中壢夜市，曾在桃園市政府服務的行政院秘書長張惇涵也到場力挺。記者鄭國樑／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱，今晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰合體逛中壢夜市，曾在桃園市政府服務的行政院秘書長張惇涵也到場力挺。記者鄭國樑／攝影

中壢 黃世杰 沈伯洋 2026九合一選舉 桃園

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