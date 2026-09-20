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民進黨台東縣長參選人陳瑩競總成立湧逾4000人 賴清德親授戰旗

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陳瑩競總成立大會吸引逾4000名支持者到場，大批民眾擠滿會場，揮舞扇子為陳瑩加油。記者尤聰光／攝影
陳瑩競總成立大會吸引逾4000名支持者到場，大批民眾擠滿會場，揮舞扇子為陳瑩加油。記者尤聰光／攝影

民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部今晚在台東成立，大會公布現場湧入超過4000人，支持者揮舞競選扇，現場形成一片「扇海」，並高喊「凍蒜」、「台東下一棒、陳瑩來接棒」，包括賴清德總統、外交部長林佳龍、原民會主委曾智勇，以及民進黨台東地方重量級人士到場助陣，為陳瑩競選造勢。前總統蔡英文則以預錄影片支持。

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陳瑩競總由蔡英文擔任主任委員，劉櫂豪任總幹事、賴坤成任榮譽顧問、伍麗華任副主任委員、莊瑞雄任總督導。賴清德今晚為競選團隊幹部授旗，現場另有來自泰國、越南及各地台商代表出席。

陳瑩晚間7時17分進場演說，她表示，自己擔任5屆立委，過去長期在中央為地方爭取建設及經費，「從一個要錢的人、幫大家要錢的人、討經費的人」，如今希望轉變成「把事情做好的人」，將中央累積的經驗及人脈帶回台東。

她說，這場選舉不是單純藍綠之爭，而是台東未來發展方向的選擇，並提出「讓台東成為世界的入口」願景，希望把台東觀光及農特產品推向國際市場，也邀請海外台商協助行銷台東。

農業方面，陳瑩表示，政府應協助農民掌握市場及生產方向，避免農民一窩蜂種植同一作物；農民若要轉作，也不能只提供一次性補助，因為農業轉型往往需要3至5年，未來若當選，將持續陪伴農民完成轉型。

陳瑩提到參選過程，她說，去年剛投入選舉時，部分人士因壓力不敢公開與她同行，如今卻看到越來越多人站在身邊，「一個人走這條路很漫長，但是我越走，跟我走在一起的人越多」，對此相當感動。

劉櫂豪表示，「我和大家要成為陳瑩最大的力量」，希望陳瑩引領台東，在這塊土地圓夢。曾智勇以原住民族古調助陣，肯定陳瑩長期服務原住民族；伍麗華則呼籲不分族群支持陳瑩。賴坤成表示，未來縣長應專心投入縣政，不要「動不動就跑法院」。

林佳龍則表示，蔡英文擔任競總主委，賴清德也親自出席，「這個陣容真的很強」，並提到饒慶鈴過去陪同蔡英文到台東的情況，稱「大家懂的都懂」。

賴清德晚間壓軸致詞表示，從今晚競總成立看到不同世代、族群及領域力量集結，是他所稱「台東大團結的開始」。他指出，台東不是「後山」，而是「台灣走向太平洋的前門」，但交通、醫療及產業仍有進步空間。

賴清德也肯定饒慶鈴任內施政成果，並表示這次選縣長不是選一個位置，而是在選擇「台東未來4年的方向」。他肯定陳瑩5屆立委經歷及中央、地方歷練，未來將帶著競選團隊走遍各鄉鎮及部落，向地方說明政見。

蔡英文則透過影片表示，自己擔任總統8年始終把台東放在心上，並提到南迴鐵路電氣化、南迴公路拓寬，以及醫療、長照、觀光、農業與教育等建設；她表示支持陳瑩承擔整個台東。

民進黨<a href='/search/tagging/2/台東縣長' rel='台東縣長' data-rel='/2/259251' class='tag'><strong>台東縣長</strong></a>參選人陳瑩今晚在競選總部成立大會致詞，提出「讓台東成為世界的入口」願景。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長參選人陳瑩今晚在競選總部成立大會致詞，提出「讓台東成為世界的入口」願景。記者尤聰光／攝影

前總統，同時也是陳瑩競選總部主任委員的蔡英文，則以預錄影片力挺支持。記者尤聰光／攝影
前總統，同時也是陳瑩競選總部主任委員的蔡英文，則以預錄影片力挺支持。記者尤聰光／攝影

總統賴清德今晚出席民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部成立大會。記者尤聰光／攝影
總統賴清德今晚出席民進黨台東縣長參選人陳瑩競選總部成立大會。記者尤聰光／攝影

陳瑩 台東縣長 台東 2026九合一選舉

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