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兩周二度赴台東助選 賴清德虧「陳瑩不會像陳其邁半夜打電話找總統」

聯合報／ 記者尤聰光徐白櫻／台東即時報導
賴清德總統今晚前往台東參加陳瑩競選總部成立大會，強調陳瑩很會爭取中央資源，希望大家不要用傳統藍綠框架做決定。圖／取自YT網路直播
賴清德總統今晚前往台東參加陳瑩競選總部成立大會，強調陳瑩很會爭取中央資源，希望大家不要用傳統藍綠框架做決定。圖／取自YT網路直播

民進黨台東縣長參選人陳瑩今天成立競選總部，賴清德總統站台力挺，他說，他對陳瑩所提的「五大醫療政見」全都支持，並特別感謝縣長饒慶鈴帶領台東八年有好成績，好的政策政府會延續，建設也不分黨派，希望選民不要只用傳統藍綠框架做決定，陳瑩沒有包袱、特權疑慮，是最理想的人選。

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陳瑩競總成立大會晚間6時登場，外交部長林佳龍、原民會主委曾智勇、立委伍麗華及前立委賴坤成、劉櫂豪等人輪番登台助講，競總主委、前總統蔡英文則以預錄影片方式致詞，賴總統為幹部授旗及壓軸演說，現場人潮超過5千人。

外交部長林佳龍專程從國外飛回來助選，他表示，台東需要一個國際觀縣長，陳瑩在國外留學，有兩個音樂碩士，最適合引領台東走向世界的人選。

曾智勇說，陳瑩已經擔任5屆立委，對於原鄉基礎建設非常清楚，更不會拓寬自己家的路，她不用練習，當選可以馬上建設家鄉。伍麗華說，台東有37％原住民，「這一次原住民贏、陳瑩就贏，台東就贏」。

蔡英文透過影片表示，過去政府完成了南迴鐵路電氣化、南迴公路拓寬改善，也持續投入台東的醫療、長照、觀光、農業和教育，台東有很好的山海、人文和文化，值得一個有創造力、有能力，樂意認真做事的縣長。

賴清德說，陳瑩擔任5屆立委、長期深耕台東，把鄉親聲音帶到中央，一次又一次告訴蔡英文總統及他，知道如何把中央資源帶回台東，雖然不會像高雄市長陳其邁常常半夜打電話找總統，但她為台東爭取預算及建設的積極態度，絕對不輸給陳其邁，未來也一定可以成為台東的五星縣長。

賴清德指出，台東的交通、醫療及產業還有很多進步空間，所以他也承諾將協助陳瑩完成長輩福利加倍、交通建設加速、醫療不能有距離、運動與音樂成為台東新產業的四大承諾，陳瑩提出的蘭嶼及南迴線設醫院、長輩外出看病補助等五大醫療政見，中央全部都會支持。

賴清德也要把掌聲給台東縣長饒慶鈴，因為2016年台東的長照據點僅18處，2025年已經成長至395處，總共成長近22倍。他認為，中央與地方要一條心，感謝饒慶鈴縣長過去8年帶領縣府團隊推動台東發展，好的政策政府會延續，建設也不分黨派，而人民的需要也沒有顏色，所以他要拜託鄉親，這一次不要只用傳統藍綠框架做決定，請大家認真比較誰真正懂台東，能把中央資源帶回台東。

賴清德總統今晚前往台東參加陳瑩競選總部成立大會，強調陳瑩很會爭取中央資源，希望大家不要用傳統藍綠框架做決定。圖／取自YT網路直播
賴清德總統今晚前往台東參加陳瑩競選總部成立大會，強調陳瑩很會爭取中央資源，希望大家不要用傳統藍綠框架做決定。圖／取自YT網路直播

陳其邁 陳瑩 賴清德 2026九合一選舉 台東 台東縣長 台東縣選舉

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