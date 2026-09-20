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蘇巧慧拋新北辦「雲林日」 進場爆歡呼、唱「粉紅超跑」炒熱全場

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影
蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚間出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，約晚間7時30分抵達會場，一進場便有大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場爆發巨大歡呼。蘇巧慧致詞時提出，若有機會擔任新北市長，將在新北舉辦「雲林日」，串聯雲林農特產品、科技、人才與新北消費市場；致詞結束後更留在台上演唱「粉紅超跑」，不少民眾打開手機手電筒揮舞，唱完再掀一波歡呼。

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蘇巧慧進場時，沿途支持者紛紛靠向走道，有人伸手與她握手，也有人舉起手機要求合影，她一路停下與民眾互動，原本不長的進場動線走了比預期更久。蘇巧慧也笑說，原本有人告訴她大概3分鐘可以走完，「但是如果要走比較久，也可以啦」，因為沿途每個人都想握手、拍照。

蘇巧慧表示，雲林鄉親在新北人數多、力量也相當團結，自己擔任民意代表、立委期間，只要新北各區雲林同鄉會舉辦活動，都盡量到場參與，也深知板橋雲林同鄉會在新北具有相當規模與影響力。

談到未來新北市政，她表示，新北基礎建設經過歷任市長「一棒接一棒」，包括造橋、鋪路、捷運、交通瓶頸改善等，不管誰擔任市長，像五泰板輕軌、板橋醫療園區等建設都應加速推動、如期如質完成。

但蘇巧慧說，在基礎建設之上，新北下一階段更需要新的觀念，把科技、不同領域人才與專業帶進城市，讓不同資源在同一平台產生效果。

她也藉雲林同鄉會場合提出「雲林日」構想。蘇巧慧表示，雲林農特產品好，新北消費力強，若兩地能夠合作，「新北市民賺到健康，雲林人賺到財富」，因此未來若有機會擔任市長，希望在新北舉辦「雲林日」，讓雲林農特產品到新北交流。

蘇巧慧並表示，雲林近年科技產業發展，也可以與新北技職教育串聯，「從科技到物產到人才」，都能與新北進一步接軌。她強調，未來城市治理不能只靠單一領域的專家，而需要不同專業一起合作。

致詞結束後，蘇巧慧又被留下來唱歌，隨後在台上演唱「粉紅超跑」。演唱過程中，不少台下民眾打開手機手電筒左右揮舞，也有人舉著「新時代、新市長」等看板跟著互動，歌曲結束後現場再度爆出大聲歡呼。

蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影
蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影

蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影
蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影

蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影
蘇巧慧今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場時，大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場「凍蒜」聲不斷。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時提出未來若當選市長，將在新北舉辦「雲林日」，串聯雲林農產、科技及人才資源。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時提出未來若當選市長，將在新北舉辦「雲林日」，串聯雲林農產、科技及人才資源。記者張策／攝影

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