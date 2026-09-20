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影／藍綠同搶雲林票 蘇巧慧受到熱烈歡迎

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影

新北市長選戰逐漸白熱化，板橋區雲林同鄉會今晚間舉行理事長交接典禮，藍綠陣營接力現身。國民黨新北市長參選人李四川與新北市長侯友宜、國民黨主席鄭麗文、民進黨新北市長參選人蘇巧慧都同場爭取雲林鄉親支持，三組人同場不同台先後到場，最晚到場的蘇巧慧收到熱烈歡迎。

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李四川在侯友宜陪同下最先到場，並在致詞完後先行離場，再度與鄭麗文錯開時間。蘇巧慧雖然最晚到場，但受到鄉親熱烈地歡迎，許多人爭相與她握手、拍照。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）與新北市長侯友宜（左）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持，兩人在台上交頭接耳。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）與新北市長侯友宜（左）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持，兩人在台上交頭接耳。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右三）與新北市長侯友宜（左三）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右三）與新北市長侯友宜（左三）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）與新北市長侯友宜（左）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）與新北市長侯友宜（左）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右）與新北市長侯友宜（左）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右）與新北市長侯友宜（左）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，爭取雲林鄉親支持。記者余承翰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，支持者熱情歡迎。記者余承翰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，支持者熱情歡迎。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，替國民黨新北市長參選人李四川拉票。記者余承翰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）晚上出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，受到熱烈地歡迎，現場氣氛熱絡。記者余承翰／攝影

蘇巧慧 藍綠 雲林 2026九合一選舉 民進黨 新北市長 新北市選舉

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