鄭麗文板橋雲林同鄉會催票 喊「給李四川一個機會」

國民黨主席鄭麗文今晚間出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，致詞時大打「雲林情感牌」，她說，許多雲林鄉親離鄉後在新北落腳、打拚，新北已成為不少雲林人的「第二故鄉」。她也替國民黨新北市長參選人李四川拉票，形容李出身艱苦、庄腳家庭，認真、純樸又專業，向現場鄉親喊話「給川伯李四川一個機會」。

鄭麗文晚間約7時抵達會場，她一開口便表示，自己經常參加同鄉會活動，和雲林鄉親相處感到格外親切。隨著選戰開打，她也笑稱「講話要坦白一點」，隨即把話題帶到新北市長選舉。

鄭麗文說，許多雲林鄉親離鄉後來到新北生活、打拚，新北對不少雲林人而言已是第二故鄉。她形容李四川同樣是從艱苦環境一路走來的「庄腳囝仔」，為人認真、純樸、專業，也願意做事，希望現場鄉親支持李四川，讓新北在既有市政基礎上繼續往前。

鄭麗文隨後把話題拉回雲林，稱雲林是所有旅外鄉親最關心的故鄉，並談到雲林縣長張麗善近年施政，形容張麗善是「核子動力的縣長」，每天充滿衝勁，雲林近年已出現明顯改變。

鄭麗文並從新北一路談到全台各地，表示雲林人外出打拚遍布台中、高雄等縣市，雲林同鄉會也是全台相當團結的地方社群，希望旅外鄉親彼此扶持、互相支持。她也點名江啟臣、柯志恩，向各地雲林鄉親爭取支持。

她表示，雲林人過去從較艱苦的環境一路打拚，許多人有成就後仍不忘故鄉，「吃果子拜樹頭」，持續回饋地方。現場也有不少家庭攜老扶幼到場，讓她感受到濃厚的同鄉情誼。

鄭麗文最後說，無論走到新竹、高雄或屏東，都經常遇見雲林人主動上前攀談，讓她感受到旅外鄉親間的情感連結。她並高喊「雲林就是麗文最大的底氣」、「雲林人尚讚、雲林人第一名」，替致詞收尾。

國民黨主席鄭麗文今出席板橋區雲林同鄉會活動，與雲林鄉親合影留念。記者張策／攝影

國民黨主席鄭麗文今抵達板橋區雲林同鄉會活動現場，沿途與民眾握手致意、互動熱絡。記者張策／攝影