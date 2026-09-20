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第3代挺蔣萬安遭抵制 鬍鬚張發聲明：私人行程非代表公司立場

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第3代挺蔣萬安遭抵制 鬍鬚張發聲明：私人行程非代表公司立場

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
魯肉飯連鎖品牌鬍鬚張三代張耀升，上周六因出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，慘遭青鳥攻擊發起抵制。記者黃義書／攝影
魯肉飯連鎖品牌鬍鬚張三代張耀升，上周六因出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，慘遭青鳥攻擊發起抵制。記者黃義書／攝影

魯肉飯連鎖品牌鬍鬚張三代張耀升上周六因出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，慘遭青鳥攻擊，並要鬍鬚張連英文 「FORMOSA CHANG」的 FORMOSA都不准用，惡意亂改招牌。鬍鬚張公司發布聲明表示，鬍鬚張長年專注餐飲本業，個人私人行程與品牌立場連接非事實，希望外界勿過度解讀。

2026九合一選舉

鬍鬚張聲明表示，針對近日網路討論，特此說明：該行程為公司同仁以個人身分參與的私人活動，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場。

聲明提到，鬍鬚張長期以來專注於餐飲本業、食品安全與服務品質，服務不同背景、不同立場的每一位消費者。對於網路上將個人私人行程與品牌立場直接連結的相關說法，並非事實，也盼外界勿過度延伸或造成誤解。

聲明也指出，謝謝大家的關心，每一位認真為生活、為台灣打拼的人，都是鬍鬚張珍惜的顧客。我們會持續專注餐飲本業，用心服務每一位消費者。

私人行程 蔣萬安 後援 2026九合一選舉 台北市長 台北市選舉 食品安全

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