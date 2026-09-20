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藍綠同搶雲林票...侯友宜再喊交棒李四川：好好做事情 不要鬥來鬥去

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席雲林同鄉會理事長交接典禮，並承諾接下侯友宜這一棒會全力推動未完成的任務。記者張策\攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席雲林同鄉會理事長交接典禮，並承諾接下侯友宜這一棒會全力推動未完成的任務。記者張策\攝影

新北市長選戰持續升溫，板橋區雲林同鄉會今晚間舉行理事長交接典禮，藍綠陣營接力現身。新北市長、同時甫接任李四川競總主委的侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川晚間6時30分先抵達，國民黨主席鄭麗文預計7時到場，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則預計約7時30分現身，主要政治人物行程前後錯開，也讓一場同鄉會交接充滿搶攻雲林鄉親支持的選戰味。

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侯友宜與李四川晚間6時30分先抵達板橋果菜市場會場，出席板橋區雲林同鄉會第6、7屆理事長交接，入場時引起大批民眾歡呼，不少人搶上前握手喊加油，也有人要求合照並高喊凍蒜。

侯友宜致詞時先感謝卸任理事長楊三雄長期投入地方服務，也恭喜新任理事長丁貴生接棒，隨後話鋒轉向新北市政與年底選戰。

侯友宜表示，自己從副市長到市長14年，「可能今天是我最後一次」以這樣的身分參加板橋雲林同鄉會活動，因此格外珍惜。他並點名板橋仍有浮洲開發、五泰板輕軌、醫療園區等工作需要持續推進，「還有很多事情，板橋要靠下一棒的李四川來為大家做。」

談到為何支持李四川接棒，侯友宜說，自己親眼見證李四川的做事能力，「會做不會做，拿出來比就知道」，形容李四川具有工程背景、專業且苦幹，過去兩人共事時，許多困難、難做的工作都由李處理。

侯友宜也說，他與李四川都是「庄腳人」，講求一句話就是一句話、要做就做。他向現場喊話，「好好做事情啊，不要鬥來鬥去，吃飽太閒」，強調政治人物應少說、多做，大家同心協力把事情做好，並再度推薦李四川是「會做事的人」。

侯友宜表示，李四川這次回到新北，希望將累積一生的經驗貢獻給新北，「很多沒做完，他要給我做完，他要做得比我更好，我對他有信心。」他並向現場雲林鄉親喊話支持「會做事的李四川」，最後更直接高喊「李四川做市長、蔣根煌做議長」。

李四川接著上台時嗓音仍明顯沙啞，他笑說自己剛才還拜託侯友宜「多講一點」，這樣自己就能少說一些。他表示，看著同鄉會新舊理事長交棒，也想到自己正準備接下新北市政這一棒。

李四川說，侯友宜8年來替新北奠定很好基礎，「確實我的壓力真正很大」，但這幾個月走訪地方，包括雲林同鄉會在內的許多鄉親都給他支持與鼓勵，因此自己一定全力以赴、拚到底。

他表示，侯友宜剛才提到的五泰板輕軌、醫療園區及AI廊道等建設，未來都會一一推動，並向台下喊話，「如果疼惜侯市長，來疼惜我、來支持我」，承諾將運用40年累積的經驗建設新北、板橋。

藍營第一波行程告一段落後，鄭麗文預計約7時抵達會場；蘇巧慧則預計約7時30分到場。藍綠重要人物雖先後出席同一場雲林同鄉會活動，但因抵達時間錯開，未出現正面同框，也讓這場地方社團交接，在選戰升溫之際形成各自向雲林鄉親爭取支持的場景。

新北市長侯友宜（中）、國民黨新北市長參選人李四川（右三）出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）、國民黨新北市長參選人李四川（右三）出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今再度喊話交棒李四川，並呼籲「好好做事情，不要鬥來鬥去」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今再度喊話交棒李四川，並呼籲「好好做事情，不要鬥來鬥去」。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）今一同出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）今一同出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）入場引起大批民眾歡呼，並要求合照。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左二）入場引起大批民眾歡呼，並要求合照。記者張策／攝影

新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川今一同出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影
新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川今一同出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影

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