藍綠同搶雲林票...侯友宜再喊交棒李四川：好好做事情 不要鬥來鬥去

新北市長選戰持續升溫，板橋區雲林同鄉會今晚間舉行理事長交接典禮，藍綠陣營接力現身。新北市長、同時甫接任李四川競總主委的侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川晚間6時30分先抵達，國民黨主席鄭麗文預計7時到場，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則預計約7時30分現身，主要政治人物行程前後錯開，也讓一場同鄉會交接充滿搶攻雲林鄉親支持的選戰味。

侯友宜與李四川晚間6時30分先抵達板橋果菜市場會場，出席板橋區雲林同鄉會第6、7屆理事長交接，入場時引起大批民眾歡呼，不少人搶上前握手喊加油，也有人要求合照並高喊凍蒜。

侯友宜致詞時先感謝卸任理事長楊三雄長期投入地方服務，也恭喜新任理事長丁貴生接棒，隨後話鋒轉向新北市政與年底選戰。

侯友宜表示，自己從副市長到市長14年，「可能今天是我最後一次」以這樣的身分參加板橋雲林同鄉會活動，因此格外珍惜。他並點名板橋仍有浮洲開發、五泰板輕軌、醫療園區等工作需要持續推進，「還有很多事情，板橋要靠下一棒的李四川來為大家做。」

談到為何支持李四川接棒，侯友宜說，自己親眼見證李四川的做事能力，「會做不會做，拿出來比就知道」，形容李四川具有工程背景、專業且苦幹，過去兩人共事時，許多困難、難做的工作都由李處理。

侯友宜也說，他與李四川都是「庄腳人」，講求一句話就是一句話、要做就做。他向現場喊話，「好好做事情啊，不要鬥來鬥去，吃飽太閒」，強調政治人物應少說、多做，大家同心協力把事情做好，並再度推薦李四川是「會做事的人」。

侯友宜表示，李四川這次回到新北，希望將累積一生的經驗貢獻給新北，「很多沒做完，他要給我做完，他要做得比我更好，我對他有信心。」他並向現場雲林鄉親喊話支持「會做事的李四川」，最後更直接高喊「李四川做市長、蔣根煌做議長」。

李四川接著上台時嗓音仍明顯沙啞，他笑說自己剛才還拜託侯友宜「多講一點」，這樣自己就能少說一些。他表示，看著同鄉會新舊理事長交棒，也想到自己正準備接下新北市政這一棒。

李四川說，侯友宜8年來替新北奠定很好基礎，「確實我的壓力真正很大」，但這幾個月走訪地方，包括雲林同鄉會在內的許多鄉親都給他支持與鼓勵，因此自己一定全力以赴、拚到底。

他表示，侯友宜剛才提到的五泰板輕軌、醫療園區及AI廊道等建設，未來都會一一推動，並向台下喊話，「如果疼惜侯市長，來疼惜我、來支持我」，承諾將運用40年累積的經驗建設新北、板橋。

藍營第一波行程告一段落後，鄭麗文預計約7時抵達會場；蘇巧慧則預計約7時30分到場。藍綠重要人物雖先後出席同一場雲林同鄉會活動，但因抵達時間錯開，未出現正面同框，也讓這場地方社團交接，在選戰升溫之際形成各自向雲林鄉親爭取支持的場景。

新北市長侯友宜（中）、國民黨新北市長參選人李四川（右三）出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今再度喊話交棒李四川，並呼籲「好好做事情，不要鬥來鬥去」。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右二）、國民黨新北市長參選人李四川（右一）今一同出席雲林同鄉會理事長交接典禮。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左二）入場引起大批民眾歡呼，並要求合照。記者張策／攝影