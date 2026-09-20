賴清德親征雲林力挺劉建國 說明破例接主委理由並批家族政治阻礙民主

民進黨雲林縣長參選人劉建國今天下午競選總部成立大會，擔任競總主任委員的總統賴清德抵雲林助選，包括高雄市長陳其邁、雲林縣前縣長蘇治芬等人也到場助講，輪番推崇劉建國多年政績，力批張家壟斷雲林政治，賴清德更說明三大理由讓他破例接任劉的競總主委，並要大家攜手守護雲林民主聖地，終止家族政治；數千支持者凍蒜聲不斷，拉抬士氣，炒熱選情。

兼民進黨主席的總統賴清德本月16日抵雲林主持行動中常會，並接受雲林縣長參選人劉建國邀請，擔任競總主委，今天劉建國在斗六市棒球場舉行競選總部成立大會，總統賴清德在短短四天，二度抵雲林為劉建國助選，格外引人注目。

今天成立大會數千支持場到場相挺，前立委歌手余天獻唱，行政院秘書長張惇涵除以總預算受阻，以及相鄰嘉義縣的科技發展對比，要雲林鄉親勇敢選對人的重要。陳其邁也分享高雄經驗，要大家讓優秀的劉建國帶領雲林邁向新世界，蘇治芬也要張麗善對為何擋下台西綠能園區要向鄉親說清楚，並強調台北「洋流」已起，雲林不能再被家族壟斷阻礙發展。

劉建國更火力全開以雲林九+一科技園區，斥責只會政策包裝，實際做嘸半項，嘉義已有六個園區，雲林一個也沒有，嘉義無人機中心還要虎尾科技大學受託營運，凸顯在地培育的人才無法留在雲林，他要大家看清楚，他並承諾當選第一個月馬上實施六十五歲健保免費等政見。

賴清德則說明他破例擔任劉建國競總主委的三大理由，他指出，第一是劉建國基層打拼三十年，和蘇治芬用心耕耘雲林有目共睹；第二是為了延續雲林民主香火，劉建國願在艱難時刻，接下蘇治芬家族兩代人為雲林打下民主根基，不讓雲林民主聖火斷送在政治家族手中，應給予支持；最後一點，就是守護台灣民主的未來，他以國會亂象，中國勢力擾台，要台灣人勇敢站出來共同守護，所以11月28日就是關鍵一刻，大家一定要團結再團結，贏得最後勝利。

雲林縣長參選人劉建國今天成立競選總部，賴總統拉起蘇治芬和劉建國的手，要民進黨大團結贏回雲林，把全場聲勢拉到最高。記者蔡維斌／攝影

高雄市長陳其邁到雲林為劉建國站台，並分享高雄成功經驗，強調選對縣市長很重要。記者蔡維斌／攝影

劉建國除力批對手並也提出未來政見，強調一旦上任一個月內馬上實施六十五歲健保免費。記者蔡維斌／攝影

劉建國成立競總，來自全縣各鄉鎮數千人聚集，拉抬聲勢。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德在四天內兩度到雲林為劉建國助選，今天劉建國競總成立賴總統更說明他破例擔任競總主委的三大理由。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長參選人劉建國今天成立競選總部，賴總統拉起蘇治芬和劉建國的手，要民進黨大團結贏回雲林，把全場聲勢拉到最高。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德也火力全開，強調雲林民主聖火不能斷送在家族政治手中。記者蔡維斌／攝影