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鄭麗文稱屏東看不到機會 徐富癸：造勢口號否定建設
國民黨主席鄭麗文昨稱「屏東看不到機會」。民進黨屏東縣黨部主委徐富癸表示，造勢口號否定多年累積，高鐵南延等重大建設持續推進，不會因為一句「看不到機會」就消失。
鄭麗文昨天到屏東為國民黨屏東縣長參選人蘇清泉助選，過程提及「民進黨長期執政下，讓屏東看不到機會」。
徐富癸今天透過新聞稿表示，鄭麗文到屏東一趟，就想用幾句造勢口號否定屏東多年累積的建設與改變，與公開事實完全對不上。高鐵南延、高屏第二快速公路、屏東科學園區、科技產業園區擴區等重大建設都持續推進，不會因為一句「看不到機會」就消失。
徐富癸強調，鄭麗文要談屏東，就把屏東正在推進的建設看完整，不要到了選舉再用幾句口號唱衰屏東；同時呼籲蘇清泉不能不負責任提出許多空頭支票政策，應該對屏東人道歉，說清楚財劃法對屏東的影響。
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