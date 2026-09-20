打蔣萬安英語卡卡！藍議員轟歪樓 諷青鳥不面對沈伯洋台語「袂輪轉」

台北市長蔣萬安近日頻繁遭攻擊曾經海外演講英文卡詞，引發熱議，不過藍營議員也質疑，現在選舉吵到「歪樓」，台北市民有7成人口最高學歷為大專、大學、研究所，但近幾次選舉也不是英語最好的人就會當選，也有議員反諷沈伯洋曾到高雄造勢助講也說自己台語不好，「青鳥不願面對的真相，就是小洋逃。」

秦慧珠表示，一個人的英語能力好不好，不一定跟曾留學英語系國家有關，但畢竟美、加、澳等國家在留學申請中，是需要通過英語能力測驗的，所以姑且用它做個指標，但若將從1994年起台北市長候選人中，主要候選人的畢業學校和推估的英語能力做個比較，從1994年至2022年，8次選舉中，國民黨提名的市長候選人每位都是美國博士，堪稱學歷組團體總冠軍，也是英語能力組團體總冠軍。

秦慧珠說，但這8次選舉，國民黨輸3次，比賽勝負5:3，可見市長選舉不是辦「市長盃英語比賽」，不是比英語語文能力，現在炒作蔣萬安與沈伯洋的英語能力，也只是選舉話題之一，選市長是選候選人的綜合評量，台北市民中15歲以上人口，教育程度為大專、大學、研究所的人，占72.2%，可見得台北市是以知識份子為骨幹的城市，每個市民都有獨立的思考的能力，口才好不好、英語好不好，從來就不是最後勝出的因素，直呼現在打這個議題「歪樓的厲害」。

國民黨議員楊植斗說，沈伯洋年初到高雄幫賴瑞隆助講片段被翻出，沈伯洋開口即漏氣自爆台語「袂輪轉」，請讓他講華語，就連同黨議員許淑華就曾爆料沈台語不是很好，要他趕快去學，青鳥每天在網路當支語警察，結果沈連台語演講都有問題，更表示蔣今被問到英語表示能力，更大氣回應幾次口誤不是什麼大事，沒有問題，呼籲青鳥不願面對的真相，就是小洋逃。