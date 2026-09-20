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授旗29 區後援會造勢 何欣純：炒麵餐盒依法規和指引辦理勿混淆視聽
民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦29 區後援會授旗，她表示，授了戰旗代表了一份責任，各地幹部和她都準備好了，這不是她個人的勝利，而是台中市大步向前的勝利。
對於昨天造勢活動分送的炒麵餐盒被認為超過30元的規定，她受訪時回應說，這是依規定，也有提供供法務部相關的指引跟公文的解釋。文宣品的規定跟造勢活動提供適當的茶水和餐飲是兩件事情，不希望有人刻意地帶風向混淆視聽。
何欣純同時也表示，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天在高雄市參加活動時，人數爆棚，27日上午將到台中參與競選總部百工百業後援會授證大會，讓「欣潮與洋流」在台中匯集，很多支持者已敲碗期待，未來兩人會互相拉抬，贏得勝利。
包括後援總會長、總統府資政李茂盛和29 區後援會長今都齊聚在何欣純五權西路的競選總部，何欣純在旗幟領導下進場，並接受歡呼。她授旗給李茂盛和各區的會長，並表示很高興看到大家聚集在一起，大家組成台中隊，她是隊長，大家一定要同心協力，贏得勝利。
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