距年底投票日不到80天 彰化縣長候選人各自努力固樁

距2026選舉投票日不到80天，彰化縣候選人鴨子划水，僅魏平政公開三場活動，陳素月、邱建富、陳重嘉各自拜訪社團和選民。魏平政出席東螺溪「戀戀欒樹節」開幕式後表示，如果當選，將規畫長青卡可在社區大學使用，鼓勵縣民終生學習。

魏平政今到鹿港鎮、溪湖鎮、員林市參加社團和社區的活動，在溪湖鎮東螺溪戀戀欒樹節開幕式，肯定湖埔社區大學連續12年投注心力，帶領社區志工復育東螺溪生態，證實社區大學是社會教育的基礎。魏平政在開幕式後說，社區大學學員大部分為中、高齡社會人士，因此課程內容多元，如果他當選縣長，將把彰化縣長青卡八大用途延伸到社區大學，希望縣民「活到老，學到老」。

縣長候選人陳素月唯一公開行程，是今晚縣議員候選人林世賢競選總部成立大會。林世賢擔任兩屆彰化市長，外界看好他順利回鍋重當縣議員，今晚跨縣市邀請立法委員陳培瑜、賴惠員站台，及「九把刀」父親柯毓彬等人助講，陳素月為林世賢競總成立大會主角之一，將凝聚民進黨內團結力量。

無黨籍縣長候選人邱建富沒公開行程，上午到溪湖參加東螺溪戀戀欒樹節，與魏平政見面和同台，兩人互相微笑示意，保持君子風度。運用人脈到社團演講，發揮他口才便給的專長，透過演講彰化治理吸引彰化縣中間選民支持。無黨籍縣長候選人陳重嘉自登記競選以來維持「不跑攤」一貫風格，今未現身本命區溪湖的活動，繼續走自己的路拜訪選民。