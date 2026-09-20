蔣萬安稱讚高雄進步遭綠營解讀失言 柯志恩：解決問題才是重點

台北市長蔣萬安昨在高雄助選直言「高雄的進步大家都有看到」，影片遭網友擷取瘋傳，解讀失言、幫民進黨助選。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，做得好自然要給予認可跟肯定，但蔣萬安是強調演唱會之後要面對的柴米油鹽，現實生活還有很多問題待解決，未來該怎麼做才是重點。

蔣萬安昨在鳳山造勢會上表示，這幾年高雄的進步大家都有看到，不過一座城市的進步除了演唱會經濟帶來的效應，也要看演唱會散場後年輕人有沒有更好的工作？店家有沒有更好的生意？長輩能不能把孩子留在身邊陪伴？高雄的光除了照向舞台，更要照向每個人的日常生活。

針對蔣萬安稱讚陳其邁市長，高雄市議員張博洋表示，蔣萬安老是「問台北答高雄」的原因終於揭曉，其實他打從心裡很羨慕高雄的成長與發展，昨天造勢場講的都是真心話，柯志恩真的很不會找人站台，幕僚要多努力，否則來賓都會稱讚到不對的地方。

柯志恩回應，蔣萬安跟她一樣，對於陳其邁市長做得好的地方，給予認可跟肯定；昨天蔣講的是演唱會經濟完之後，大家還要面對柴米油鹽的真實生活，有很多問題待解決。

柯志恩強調，這些問題未來該怎麼樣去做才是重點，「做得好的我們給予肯定，有需要改進的話，我們就直接來看看問題該怎麼解決，這才是一個城市進步的最大動力」。