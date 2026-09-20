蘇巧慧提機車產業政策 挺合法改裝、補助車行降噪、防汙睦鄰

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天下午成立機車業後援會，她指出，機車就是許多台灣人的腳，若有機會執政，將支持合法改裝，研議更明確的改裝車輛道路使用規範，並提供機車行降噪、排風及防汙設備改善補助與技術輔導，更將推動機車跨域展覽，結合騎士裝備、零配件、工藝及文創等產業，擴大機車產業發展。

蘇巧慧表示，機車產業牽涉的不只是整車銷售，還包括製造、維修、服務、零配件等完整產業鏈，政策不能只看油車或電車，而應同時兼顧環境與產業發展，好的機車要符合環保標準，同時也要照顧機車產業從業人員與家庭，讓產業能夠共好。

蘇巧慧說，她若當選市府將提供機車行降噪、排風、防汙設備改善補助及技術輔導，協助車行改善工作環境，也降低對周遭鄰里的噪音及環境影響，讓機車行能與社區共榮。

她也主張提高機車技術人員的專業誘因，若取得乙級技術士證照，證照獎金將由3000元提高至6000元；在環保檢驗方面，則提出擴增環保局檢測量能、縮短驗車排隊時間，讓機車族能更有效率完成檢驗。

機車改裝問題，蘇巧慧表示，若改裝零件本身都是合法、合規，政府應進一步思考什麼樣的程度可以讓改裝車兼顧道路安全、行人安全及騎士安全，同時保留車輛特色，她主張針對改裝車建立更符合實際狀況的規範，讓業者及騎士不必因改裝就產生疑慮，並降低不適當或過度檢查的。

交通政策方面，蘇巧慧表示，新北道路及交通設施也應兼顧機車族需求，包括標線、標誌、停車設施及機車停車格等，都應朝對機車騎士友善、安全的方向改善，交通罰鍰收入應優先投入道路工程及安全設計改善，同時推動實體人行道、行人動線淨空、公車站牌靠邊及通學步道改善，在保障行人安全的同時，也提供機車族安全便利的交通環境，未來交通政策應從人、車、觀光、產業整體思考，而非單獨處理機車議題。

對機車產業發展，蘇巧慧最後也提出跨產業合作構想，認為機車展覽可以與美食、工藝、皮雕、金工、插畫及IP設計等產業結合，透過聯合特展擴大機車產業的想像空間，機車產業不只是一台車，而是可以延伸到騎士裝備、零配件及文化創意，讓傳統機車行有機會發展品牌、跨域合作。