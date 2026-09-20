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蔣萬安讚高雄進步看得到 賴瑞隆誇他講「實話」再邀蔣趕快接受辯論

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，參加姐妹會成立大會，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，參加姐妹會成立大會，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀台北市長蔣萬安南下助選，針對辯論議題，柯志恩表示，她個人的想法是一對一辯論，賴瑞隆要選高雄市長，找蔣萬安辯論幹什麼？希望跟她直球對決。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆回應，蔣萬安要不接受沈伯洋挑戰，如果又扯高雄，那一對一、二對二辯論都可以，他非常歡迎蔣萬安參加。

2026九合一選舉

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天行程滿檔，上午出席姐妹會後援會成立大會，下午再成立客家後援會，今晚間將前往楠梓，與黨籍市議員參選人成立楠梓區後援會，固守綠營基本盤。

立委柯志恩昨日邀民進黨對手賴瑞隆參與中山大學青年論壇所舉辦的辯論，不過賴瑞隆與台北市長沈伯洋拋出雙城辯論想法，沒有直接回應柯志恩訴求。

針對辯論議題，柯志恩今天重申，覺得賴委員可以先跟柯志恩一對一辯論，針對高雄市政、年輕人問題，以及他們對於未來的一些願景，跟年輕人來做一個同台的直接對決，會比找六都或找蔣萬安合適。

賴瑞隆今天下午出席客家後援會成立大會，賴今天砲口對準蔣萬安，稱蔣萬安自沈伯洋提出辯論後，一直扯到高雄，扯到前鎮漁港，既然這麼關心，那他就請蔣萬安跟他辯論，結果又扯到其他縣市。

賴瑞隆說，蔣萬安應該要對自己有信心，要不就接受沈伯洋挑戰，如果要扯高雄，那就歡迎二對二辯論，他跟沈伯洋隨時歡迎，時間、地點全力配合，不要等到他們提出邀請又閃躲。

賴瑞隆說，閃躲不是一個市長該有的擔當，應該要勇敢地去面對市政。如果做得不好就承認，那如果對自己的市政有信心的話，那應該要接受沈伯洋的挑戰，一起來辯論市政。

另外，昨天蔣萬安幫柯志恩站台時，一句「高雄的進步大家都有看到」引發政壇與網友熱議，賴瑞隆讚許蔣萬安講了「大實話」。

他說，高雄近年在歷任市長打拚下脫胎換骨，發展進步有目共睹，如果是國民黨執政，恐怕沒有台積電，也沒有輕軌，柯志恩說要換黨執政，市民恐怕難以接受。他呼籲對手不要再以批評高雄的方式攻擊市府。

針對競選節奏與黨內造勢，賴瑞隆表示，包含邀請沈伯洋造訪高雄、蕭美琴副總統出席姐妹會等活動，均為早有規畫的行程。目前掌握的內部民調相當穩定，團隊將持續按照節奏成立後援會、舉辦造勢活動及發表政見，全力爭取市民肯定。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天邀請副總統蕭美琴站台，延續昨天「Chill風」，拉著蕭美琴在台上高歌「春天的花蕊」，展現高雄人的熱情。記者張議晨／攝影

蔣萬安 辯論 高雄 2026九合一選舉 柯志恩 國民黨 高雄市選舉

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