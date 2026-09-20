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教師節前夕柯志恩感慨老師沒有以前受尊重 賴瑞隆允諾改革校事會議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨市長參選人柯志恩獲得高雄市教師職業工會力挺，她強調會提供更和善、更友善的校園空間，讓優秀老師留下來。記者徐白櫻／攝影
國民黨市長參選人柯志恩獲得高雄市教師職業工會力挺，她強調會提供更和善、更友善的校園空間，讓優秀老師留下來。記者徐白櫻／攝影

教師節前夕，高雄藍綠市長參選人今天都出席高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮。國民黨柯志恩指出「教師離線權」由她最早提出，但應立法建立指導方針及明確規定，不是發公文變成模糊地帶。民進黨賴瑞隆則聚焦改革校事會議，強調行政減量及定期舉辦「四方會談」。

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市長陳其邁表示，校事會議確實要改，修法需要時間，但要治本還是需要立法院修法，若中央修法太慢，希望議會支持，先研議訂定自治條例。

高雄市教師職業工會今天中午在鳳山和樂餐廳舉辦頒獎典禮，另邀集全教會及宜蘭、屏東及新竹等縣市教師職業工會，以及高市家長會長協會、高市家長聯盟等單位代表與會，公開表態支持柯志恩參選市長。

柯志恩表示，她最早在立法院提出「教師離線權」，也主張應該立法，而不是只發公文不具法律效力，現在只是一個函文，欠缺指導方針及明確規定，導致學校也不知道如何做，處於模糊地帶，苦的都是老師。

「以前老師去市場買菜都送蔥、送蒜頭，現在哪有這樣的待遇！」柯志恩以沉重心情跟現場全體老師分享，在她的年代當老師很受尊重，現在卻要努力友善空間讓老師留下來。未來將持續推動將「離線權」提升至法律層次，保障教師下班後的休憩時間。

賴瑞隆表示，現在老師很辛苦，他認為「老師好孩子才會好」，其實很有多問題不應該這麼快走入校事會議，未來會定期邀集教師、家長、校長與市府舉辦四方會議，透過妥善溝讓孩子更好。

柯志恩補充，校事會議已對教育現場造成沉重負擔，無論最終廢除與否，都有必要盡速推動改革，遺憾的是，教育部延宕已久，「若高雄市願意透過自治條例先行改革，我們樂見其成」；但教育局務必邀集高雄市校長協會、教師團體及家長團體充分討論，凝聚共識，確保政策符合校園實際需求。

高雄市長陳其邁參加高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮，與全體得獎老師合影留念。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁參加高雄市教師職業工會模範教師頒獎典禮，與全體得獎老師合影留念。記者徐白櫻／攝影

民進黨市長參選人賴瑞隆允諾改革校事會議，替老師行政減量。記者徐白櫻／攝影
民進黨市長參選人賴瑞隆允諾改革校事會議，替老師行政減量。記者徐白櫻／攝影

2026九合一選舉 教師節 柯志恩 校事會議 陳其邁 高雄市選舉 賴瑞隆 高雄

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