兩黨南北匯聚高雄大造勢 作家認為反映綠營焦慮感與戰略失誤

隨著選舉進入加熱期，朝野兩黨日前於高雄分別舉辦南北大造勢活動，企圖展現強大動員能力並為地方選情加溫。然而，這場「高雄對決」的政黨戰略效應，表面上看似齊頭並進，實質上的戰略紅利卻呈現「利藍不利綠」的微妙局勢，更反映出綠營對高雄選情的嚴重焦慮感。

作家吳思賢在《聚論壇》指出，高雄長期被視為綠營的傳統鐵票區，在過去幾次大選中，藍營選民在南台灣普遍存在「投了也不會贏」的無力感，導致投票意願偏低。照理說，現任民進黨高雄市長陳其邁交棒給正在參選的賴瑞隆，應該勢如水到渠成，所以策略上應該冷處理，不要拉抬藍營的氣勢。

然而，兩黨選在高雄高調對決，無疑直接打破了這股冷漠氣氛。吳思賢表示，對於國民黨而言，在大本營以外的「艱困選區」發動這樣的高分貝造勢，不僅能迅速凝聚南部少數但關鍵的藍營基本盤，更能透過「戰場在高雄」的強烈視覺效果，向全台宣示強攻決心。這種激烈的對峙感，呈現勢均力敵的態勢，極易轉化為藍營支持者的危機意識與投票衝動，有效拉高藍營在南部的投票率。

相對地，對於民進黨而言，在高雄與對手進行高強度的陸戰對決，邊際效益反而遞減。綠營在南台灣本就擁有相對穩定的基本盤，強攻高雄固然能達到鞏固後方的效果，但是無法開拓更多的新選票。更棘手的是，若將過多資源與宣傳聲量鎖定在南部，恐將導致台北等北部關鍵搖擺區的資源被邊緣化。

吳思賢進一步分析，從全台大盤來看，綠營目前最需要提高聲勢與危機感的地方，反而是藍營支持度一路領先、選情幾乎沒有太大懸念的北部關鍵戰場，尤其是台北市。若將主力重心過度傾斜於高雄，很可能犯了戰略錯誤，重兵在「安全區」與敵軍決鬥，卻讓「落後區」陷入聲量失焦的風險。

吳思賢說，這場高雄造勢大戰看似平分秋色，實則巧妙影響了兩黨選民的投票心理。國民黨再度激發了南部藍營多年未見的投票熱情；民進黨則需警惕在強攻高雄的同時，是否反讓北部戰線出現戰略空隙。這場南北造勢的後續連鎖反應，預計將在接下來的選情變化中陸續顯現。

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