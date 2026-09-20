快訊

獨／壽險綜合險踩紅線？金管會查逾十家、10月揭曉 下架潮先爆

聽新聞
0:00 / 0:00

兩黨南北匯聚高雄大造勢 作家認為反映綠營焦慮感與戰略失誤

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
隨著選舉進入加熱期，朝野兩黨日前於高雄分別舉辦南北大造勢活動，企圖展現強大動員能力並為地方選情加溫。照片取自柯志恩立委臉書
隨著選舉進入加熱期，朝野兩黨日前於高雄分別舉辦南北大造勢活動，企圖展現強大動員能力並為地方選情加溫。照片取自柯志恩立委臉書

隨著選舉進入加熱期，朝野兩黨日前於高雄分別舉辦南北大造勢活動，企圖展現強大動員能力並為地方選情加溫。然而，這場「高雄對決」的政黨戰略效應，表面上看似齊頭並進，實質上的戰略紅利卻呈現「利藍不利綠」的微妙局勢，更反映出綠營對高雄選情的嚴重焦慮感。

2026九合一選舉

作家吳思賢在《聚論壇》指出，高雄長期被視為綠營的傳統鐵票區，在過去幾次大選中，藍營選民在南台灣普遍存在「投了也不會贏」的無力感，導致投票意願偏低。照理說，現任民進黨高雄市長陳其邁交棒給正在參選的賴瑞隆，應該勢如水到渠成，所以策略上應該冷處理，不要拉抬藍營的氣勢。

然而，兩黨選在高雄高調對決，無疑直接打破了這股冷漠氣氛。吳思賢表示，對於國民黨而言，在大本營以外的「艱困選區」發動這樣的高分貝造勢，不僅能迅速凝聚南部少數但關鍵的藍營基本盤，更能透過「戰場在高雄」的強烈視覺效果，向全台宣示強攻決心。這種激烈的對峙感，呈現勢均力敵的態勢，極易轉化為藍營支持者的危機意識與投票衝動，有效拉高藍營在南部的投票率。

相對地，對於民進黨而言，在高雄與對手進行高強度的陸戰對決，邊際效益反而遞減。綠營在南台灣本就擁有相對穩定的基本盤，強攻高雄固然能達到鞏固後方的效果，但是無法開拓更多的新選票。更棘手的是，若將過多資源與宣傳聲量鎖定在南部，恐將導致台北等北部關鍵搖擺區的資源被邊緣化。

吳思賢進一步分析，從全台大盤來看，綠營目前最需要提高聲勢與危機感的地方，反而是藍營支持度一路領先、選情幾乎沒有太大懸念的北部關鍵戰場，尤其是台北市。若將主力重心過度傾斜於高雄，很可能犯了戰略錯誤，重兵在「安全區」與敵軍決鬥，卻讓「落後區」陷入聲量失焦的風險。  

吳思賢說，這場高雄造勢大戰看似平分秋色，實則巧妙影響了兩黨選民的投票心理。國民黨再度激發了南部藍營多年未見的投票熱情；民進黨則需警惕在強攻高雄的同時，是否反讓北部戰線出現戰略空隙。這場南北造勢的後續連鎖反應，預計將在接下來的選情變化中陸續顯現。

聚傳媒

2026九合一選舉 高雄 焦慮 戰略 綠營 賴瑞隆 柯志恩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠大咖北高連線拚外溢！學者指尚無韓流效應 分析揭「真正決勝點」

新聞眼／隊友太搶眼 隆捲風淪配角

高雄對壘…柯志恩拒新系綁架 賴瑞隆盼市政交鋒

學者觀察…藍綠大咖 仍不如當年韓流

相關新聞

第3代挺蔣萬安遭抵制 鬍鬚張發聲明：私人行程非代表公司立場

魯肉飯連鎖品牌鬍鬚張三代張耀升上周六因出席台北市長蔣萬安大同區後援會成立，並祝福蔣萬安當選，慘遭青鳥攻擊，並要鬍鬚張連英文 「FORMOSA CHANG」的 FORMOSA都不准用，惡意亂改招牌。鬍鬚張公司發布聲明表示，鬍鬚張長年專注餐飲本業，個人私人行程與品牌立場連接非事實，希望外界勿過度解讀。

藍綠同搶雲林票...侯友宜再喊交棒李四川：好好做事情 不要鬥來鬥去

新北市長選戰持續升溫，板橋區雲林同鄉會今晚間舉行理事長交接典禮，藍綠陣營接力現身。新北市長、同時甫接任李四川競總主委的侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川晚間6時30分先抵達，國民黨主席鄭麗文預計7時到場，民進黨新北市長參選人蘇巧慧則預計約7時30分現身，主要政治人物行程前後錯開，也讓一場同鄉會交接充滿搶攻雲林鄉親支持的選戰味。

蘇巧慧拋新北辦「雲林日」 進場爆歡呼、唱「粉紅超跑」炒熱全場

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚間出席板橋區雲林同鄉會理事長交接典禮，約晚間7時30分抵達會場，一進場便有大批民眾湧向走道搶著握手、合照，現場爆發巨大歡呼。蘇巧慧致詞時提出，若有機會擔任新北市長，將在新北舉辦「雲林日」，串聯雲林農特產品、科技、人才與新北消費市場；致詞結束後更留在台上演唱「粉紅超跑」，不少民眾打開手機手電筒揮舞，唱完再掀一波歡呼。

兩黨南北匯聚高雄大造勢 作家認為反映綠營焦慮感與戰略失誤

兩黨高雄造勢被作家吳思賢分析為戰略上利藍不利綠，恐激發南部藍營投票熱情，民進黨則面臨北部戰線失焦風險。

貼沈伯洋太近拍照引起網友飆罵 高雄綠營議員參選人澄清過程

台北市長參選人沈伯洋昨日快閃高雄吸引眾多支持者追逐搶拍照、場片一度混亂，民進黨市議員參選人黃敬雅在社群分享她與沈伯洋的近距離照片引發支持者不滿並要求刪除照片，不少人指責她失去公眾人物的邊界感及禮儀，會影響沈伯洋愛家、愛小孩形象。黃敬雅澄清，因為拍攝角度，看起來兩人距離很近，但實際上沒有肢體接觸。

抗洋流...蔣萬安高人氣周日跑市場福德正神餐會攤商熱情 凍蒜聲不斷

年底選戰倒數69天，台北市長蔣萬安周日晚間仍勤跑地方固樁，晚間出席信義市場福德正神聖誕千秋餐會，民眾、攤商熱情迎接，光進場就擠得水洩不通，沿路蔣萬安凍蒜聲不斷，許多民眾爭相與握手、合照，還有人熱情上前擁抱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。