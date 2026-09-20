基隆市長選戰謝國樑邀辯論 童子瑋：謝一直沒有回答市民在意的問題

基隆市長謝國樑競選連任，今到七堵南興市場拜票時說，已勾選以「辯論方式」辦理公辦政見會，「這是基隆的第一次，非常期待。」挑戰他的基隆市議長童子瑋回應，辯論一直都在進行，但謝國樑一直沒有回答市民在意的問題。

謝國樑2022年當選基隆市長，主政近4年後爭取連任。童子瑋2022年連任議員，並獲選為議長，今年競選市長，挑戰謝國樑。基隆市長選舉投票日為11月28日，謝、童近期都積極布局，爭取勝選。

謝國樑今早在基隆市副議長楊秀玉和市議員議員張耿輝、連恩典陪同，前往南興市場與攤商及採買民眾拜票，並開直播爭取更多選民認同。過程中許多民眾主動上前與謝握手，有人送上象徵「凍蒜（台語，當選）」的大蒜，為他加油打氣，還有人拿出手機要求合影，互動熱絡。

謝國樑表示，他已在選委會的「公辦政見發表會參加意願調查表」，勾選同意辦理公辦政見會，並以辯論方式辦理。如果成局，將是基隆市長選舉第一次以辯論方式辦理公辦政見會。

謝國樑說，他非常期待藉由這次機會，讓大家知道這幾年他推動了哪些政策，以及市府團隊一路以來所付出的施政努力。他強調，這幾年的每一項工作，都是一步一步累積而來，接下來會持續用行動推動城市進步，把已經展開的建設與改變做得更完整，讓基隆成為更美好的城市。

童子瑋回應，基隆市民無時無刻都在檢驗市府的施政，也一直在比較市長參選人的政見。辯論一直都在進行，但謝國樑一直沒有回答市民在意的問題。未來有任何場合或方式，「我們都會提出自己的政見，歡迎市民來比較。」

基隆市長謝國樑今到七堵南興市場拜票，尋求民眾支持他連任市長。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑今到七堵南興市場拜票，尋求民眾支持他連任市長，並配合民眾要求合影。圖／謝國樑競選辦公室提供