何欣純深入基層搏感情 拋續辦老人健保補助、敬老卡不歸零

民進黨台中市長參選人何欣純今天行程滿檔，一早走訪第三市場，與攤商、長輩及採買民眾互動，接著前往西區草悟道參加「長壽拉筋氣功18周年慶暨中秋千人感恩聯誼大會」，與許多長輩齊聚舒展筋骨。何欣純端出政見牛肉說，除續辦老人健保補助，並主張用不完的敬老愛心卡點數，每月不再歸零。

何欣純今天一早到第三市場拜票，她表示，第三市場是自己從小就熟悉的地方，過去也常到第三市場採買。她自稱自己是「菜市仔夫人」，最喜歡走進市場聽民意、看買氣，也感受台中最珍貴的人情味。

何欣純接著趕往草悟道參加「長壽拉筋氣功18周年慶暨中秋千人感恩聯誼大會」，她提出長者照顧政策，包括持續辦理老人健保補助、規劃補助長輩施打帶狀疱疹疫苗；敬老愛心卡每月1000點則主張不再月底歸零，可累積至當年度使用，並擴大至健保藥局、超商、超市及農漁會等生活通路，讓福利真正貼近長輩日常需要。

何欣純表示，勞工長期在職場打拚，同樣需要更完整的預防保健，因此她提出勞工政策包括提高健康檢查補助，希望從勞動階段一路到退休生活，都能建立更完整的健康支持。