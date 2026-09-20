都更局業務恐重複？蘇巧慧：都更量能不足「我一定會成立」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧先前提出成立「都更局」政見，國民黨新北市長參選人李四川今天點出業務重複。蘇巧慧今天下午受訪表示，雙北都更量能不足，不同黨派議員都認同應提升都更量能，連蔣萬安市長也同意說這是一個可以考慮的方向，若有機會擔任新北市長，將成立都更局，增加人力與資源、加快審議速度。

蘇巧慧表示，如果有機會帶領新北市，確實會提升都更現在的位階，成立都更局，投入更多人力與資源，加快審議速度，希望透過組織位階提升，減少繁文縟節、加快審議程序，讓大家期待的都更能夠更快速進行，同時讓城市符合居住機能，也保留在地特色。

蘇巧慧也強調，未來如果當市長「我一定會成立都更局」，希望透過增加量能，改善街廓機能，讓城市更符合居民居住需求，同時保有地方特色，打造大家所期待的新北市風貌。