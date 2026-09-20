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蘇貞昌現身活動卻沒跟女兒同台 蘇巧慧：小朋友都愛他
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午在新店舉辦「水獺媽媽數感樂園」活動，行政院前院長蘇貞昌也現身活動，不過父女未同台引關注。蘇巧慧表示，「水獺阿公」也是Podcast中很受歡迎的角色，蘇院長在自己的行程結束後，也到現場跟小朋友打招呼，「小朋友真的都很愛他。」
國民黨新北市長參選人李四川今天提到自己的爸爸是普通人，但從小教導他「做人要老實，做事要認真」。
蘇巧慧表示，蘇院長真的還是在過去新北市、台北縣留下了很多的成績，而新北市也在歷任首長帶領之下持續進步，新北市29區都有不同特色與自己的故事，未來希望讓29區每一個地方都被看見、被重視，她提出29區是29顆閃耀的星星的願景，讓衛星變繁星，新北亮晶晶，她一定會做到讓新北市又是一個有光榮感的城市。
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