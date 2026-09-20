劉建國林慧如聯合競總成立 喊話「縣民政治」與「家族政治」的選擇

民進黨雲林縣長參選人劉建國及尋求連任的古坑鄉長林慧如今天成立聯合競總。劉建國強調這次不是與家族的選戰，而是「縣民政治」與「家族政治」的選擇，籲請鄉親細細思考，再勇敢一次，選擇雲林的新未來。

劉建國以嘉義產業園區的發展對照，指張麗善宣稱的「9＋1產業園區」至今沒有一個完成，反觀嘉義已有台積電等產業投資；此外，嘉義的亞洲無人機AI創新應用研發中心，則由雲林的虎尾科技大學受託營運，凸顯在地培育的人才卻無法留在雲林。

他提出「AI農業雙技園區」構想，串聯科技、生技、生產、冷鏈、加工、品牌及外銷，提升古坑竹筍、柳丁、咖啡等農產品的附加價值，讓像是咖啡渣、鳳梨頭等農廢循環利用，農業升值，並提出「一園區、七顆心、世代安心」政見。

林慧如感謝劉建國長期協助古坑爭取建設，包括古坑側車道、水碓南橋改建到149甲線清水溪橋工程，不論交通、觀光、教育、醫療均大幅進步，期待大家持續支持，讓她和劉建國再聯手讓古坑好上加好。

衛福部次長呂建德等人也肯定劉建國務實爭取許多醫療建設。劉建國授旗給林慧如，並強調未來將持續就交通、農業、觀光、產業與家庭照顧提出更完善規畫，以「勇敢轉型」為雲林再開創新局。