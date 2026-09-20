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江啟臣合體藍營議員懇託 承諾延續加碼盧秀燕政績「讓台中超越台中」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣表示，台中在市長盧秀燕帶領下已打下良好基礎，未來不僅要延續受到市民肯定的政策，更要持續加碼、加速建設，讓「台中超越台中」。圖／江啟臣辦公室提供
國民黨台中市長參選人江啟臣表示，台中在市長盧秀燕帶領下已打下良好基礎，未來不僅要延續受到市民肯定的政策，更要持續加碼、加速建設，讓「台中超越台中」。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、國民黨台中市長參選人今天到西屯區大鵬新村，與前市議員楊正中、市議員楊大鋐合體向鄉親懇託。江啟臣表示，台中在市長盧秀燕帶領下已打下良好基礎，未來不僅要延續受到市民肯定的政策，更要持續加碼、加速建設，讓「台中超越台中」。

2026九合一選舉

江啟臣表示，盧秀燕市長8年來的施政成果受到許多市民肯定，市政建設更需要一棒接一棒。他強調「台中現在很好，但我們必須超越自己，台中要超越台中！」未來若有機會為市民服務，盧市府受到肯定的好政策，一定會延續並加碼；尚未完成的建設，也會接棒推進，讓台中的進步不中斷。

談及選情，江啟臣說，自己近年接連經歷立委選舉與罷免投票，更清楚每一場選舉都不能大意。他提醒團隊面對選戰各種變數都必須謹慎，也呼籲支持者堅定站出來，「大家不是為了一個便當、一塊麵包，而是為了一個人、一個理念，更是為了台中的未來。」

江啟臣強調，台中的未來應由市民共同決定，希望大家珍惜手中的選票，以民主方式表達選擇，讓城市持續建設、持續進步。

江啟臣也力挺楊大鋐，肯定他年輕、有衝勁，更長期深耕西屯、了解基層需求。他表示，市長負責城市整體治理，議員則是最貼近地方的民意代表，唯有市府與議會密切合作，才能讓地方需求真正落實為建設，「對的市長、好的議員，府會雙贏，市民才會贏、台中才能贏。」

立法院副院長、國民黨台中市長參選人今天到西屯區大鵬新村，與前市議員楊正中、市議員楊大鋐合體向鄉親懇託。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人今天到西屯區大鵬新村，與前市議員楊正中、市議員楊大鋐合體向鄉親懇託。圖／江啟臣辦公室提供

立法院副院長、國民黨台中市長參選人今天到西屯區大鵬新村，與前市議員楊正中、市議員楊大鋐合體向鄉親懇託。圖／江啟臣辦公室提供
立法院副院長、國民黨台中市長參選人今天到西屯區大鵬新村，與前市議員楊正中、市議員楊大鋐合體向鄉親懇託。圖／江啟臣辦公室提供

江啟臣 盧秀燕 2026九合一選舉 台中市選舉

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