蕭美琴站台何欣純送「加料」炒麵餐盒 藍營喊「不知道標準何在？」

彰化檢調大動作偵辦縣議長謝典霖餐會疑涉賄選案，引發寒蟬效應，各政黨參選人紛紛取消中秋晚會與親子活動。副總統蕭美琴昨到台中為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒。民眾黨台中市議員江和樹表示，一看就超過30元，「但跟著信賴台灣走，相信我們也一定會沒事」。綠營表示，選舉造勢活動可提供民眾適度餐點，與謝典霖案性質不同；藍營則喊說「不知道標準何在？」

蕭美昨到台中大里為何欣純站台，現場提供台灣小吃，除有一整盒炒麵，上面還有一根香腸、滷蛋，以及阿給。江和樹表示，「一看就知道超過30元」，但我們就跟著信賴台灣走，應該就沒事了，因為我們現在真的也不知道說，到底台灣小吃可不可以辦，可以辦到什麼程度。「當然我們就跟著領袖走，領袖沒事，我相信我們也一定會沒事」。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻批評其指控莫名其妙，他說，難道江是跟蹤狂，盯著人家的活動看餐點是什麼？根據檢調見解，選舉造勢活動可提供適度餐點，跟價值超過30元無關，也跟謝典霖吃飯請客狀況不同。

國民黨台中市議會黨團書記長李中說，今年的選舉氣氛很弔詭，近日很多中秋晚會、親子活動都取消，大家都不敢冒險，他去打探競總在選舉活動可準備餐食，但僅可準備炒麵與丸子湯，不能加滷蛋與肉，但現今有其他政黨公然這麼做，顯然打探結果並非標準答案，也顯示執政優勢，「別人可以我們不行」，

李中坦言「不知道標準何在？」現在造勢活動大家只敢買個包子，把價格壓低在30元以下，因為誰也不敢冒險；台灣現在面臨「權大於法」，有權的人比較可怕，只能等待變天。

何欣純競總回應，選舉造勢活動提供民眾適度茶水、餐飲且不逾越社會常情，不構成賄選，這是法務部載明的標準，特定人士不需刻意帶風向，企圖汙名化正常造勢活動。