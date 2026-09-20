才批何欣純炒麵餐盒超過30元 江和樹今為此事道歉：我們會怕

彰化縣謝典霖家族因賄選案被偵辦，民眾黨台中市議員參選人江和樹昨也批評民進黨台中市長參選人何欣純的造勢活動所發送的炒麵餐盒超過30元。他今進一步發出新聞影片宣布，他原訂到年底前將舉辦的12場的親子活動全部取消，連每年中秋在廟裡煮燒酒雞跟炒麵也取消，以往都會送的中秋晚會摸彩品也都全部拿了回來。

江和樹鞠躬向鄉親道歉，並說這是因為彰化（謝典霖家族）發生的這些事「我們會不會怕？我們會！」現在連每年中秋去關懷守望相助隊員的泡麵，今年也都拿回來了，連要去送鄉親外出旅遊時「送車」所送的舒跑飲料和水也都全部收回來。

他說，希望選委會跟執法單位能夠明確規定到底什麼是超過和範圍是怎樣，因為他每年都會辦活動，不是今天才辦，但如果被人家叫去問就會很困擾。

江和樹也因此呼籲政府，能不能像日本選舉的經費都是固定的，超過就是賄選，這個他是支持的。也拜託執法單位跟他們說清楚，否則沒事去把摸彩品拿回來，是要跟人家道歉的。這些東西收回來是避免有「對價關係」也希望能夠說清楚，讓所有的參選人不要觸法。