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何欣純炒麵餐盒引議論 江啟臣籲支持者站出來：不是為了一個便當

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今天與競選連任的市議員楊大鋐（中右）合體，共同拜票。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今天與競選連任的市議員楊大鋐（中右）合體，共同拜票。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣今天呼籲支持者堅定站出來，「大家不是為了一個便當、一塊麵包，而是為了一個人、一個理念，更是為了台中的未來」他說，近年接連經歷立委選舉與罷免投票，更清楚每一場選舉都不能大意，更提醒團隊面對選戰各種變數都必須謹慎。

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彰化縣謝典霖家族因賄選案被偵辦，何欣純昨天的造勢活動所發送的炒麵餐盒也被市議員江和樹批評超過30元。江啟臣今雖未挑明批評前二項時事，但似也意有所指，並說希望大家珍惜手中的選票，以民主方式表達選擇，讓城市持續建設、持續進步。

江啟臣上午前往西屯區與競選連任的市議員楊大鋐合體，共同拜票。他說，台中在市長盧秀燕帶領下已打下良好基礎，未來不僅要延續受到市民肯定的政策，更要持續加碼、加速建設，讓「台中超越台中」他也力挺楊大鋐，盼市府與議會攜手合作，讓市政建設持續向前。

楊大鋐的父親、前議員楊正中表示，西屯鵬程里的文華公園，占地約2006坪，長年受限於國防部產權，但在地方多年爭取以及江啟臣協調國防部後，已獲同意無償撥用給台中市政府。未來將升級為「共融公園」，增設兒童及長者休憩設施，預計9月底、10月初動工，工期約半年，提升居民休憩環境與生活品質。

江啟臣致詞說，盧秀燕市長8年來的施政成果受到許多市民肯定，市政建設更需要一棒接一棒。他說「台中現在很好，但我們必須超越自己，台中要超越台中！」未來若有機會為市民服務，盧市府受到肯定的好政策一定會延續並加碼。尚未完成的建設，也會接棒推進，讓台中進步不中斷。

江啟臣也肯定楊大鋐年輕、有衝勁，更長期深耕西屯、了解基層需求。市長負責城市整體治理，議員則是最貼近地方的民意代表，唯有市府與議會密切合作，才能讓地方需求真正落實為建設，「對的市長、好的議員，府會雙贏，市民才會贏、台中才能贏。」

國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今天與競選連任的市議員楊大鋐（中右）合體，共同拜票。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今天與競選連任的市議員楊大鋐（中右）合體，共同拜票。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長參選人江啟臣（後立右二）今天與競選連任的市議員楊大鋐（後左二）合體，共同拜票。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長參選人江啟臣（後立右二）今天與競選連任的市議員楊大鋐（後左二）合體，共同拜票。圖／江啟臣提供

何欣純 江啟臣 炒麵 2026九合一選舉 台中市選舉

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