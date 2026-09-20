支持雙城辯論？柯志恩：一對一直球對決、不要問A答B

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨邀台北市長蔣萬安南下助選形成「萬安旋風」，未來不排除再邀蔣萬安到高雄。針對辯論議題，柯志恩表示，她個人的想法是一對一辯論，賴瑞隆要選高雄市長，找蔣萬安辯論幹什麼？希望對手不要問A答B，跟她直球對決。

昨日鳳山造勢被外界形容堪比當年韓流。對此，柯志恩表示，她個人覺得韓流是完全無法複製的，而且是空前絕後，她只是盡量讓支持者有一個可以凝聚大家共同心力的地方，天氣很熱，感謝大家都沒離開，這股凝聚力會是選戰的最大底氣。

柯志恩說，未來蔣萬安若有時間，希望他常來高雄，他的高人氣顯示非常受大家喜歡，相對帶動選戰氛圍，「選戰打得熱，對挑戰者才是好的」，希望他有空多來高雄走走；不管是沈伯洋或蔣萬安，能帶動人潮，讓商家大賺錢才是最重要的。

立委柯志恩昨日邀民進黨對手賴瑞隆參與中山大學青年論壇所舉辦的辯論，不過賴瑞隆與台北市長沈伯洋拋出雙城辯論想法，沒有直接回應柯志恩訴求。

針對辯論議題，柯志恩今天重申，中山大學青年學子有邀請參選人同台辯論，她覺得賴委員可以先接受這一場，跟柯志恩一對一，針對高雄市政、年輕人問題，以及他們對於未來的一些願景，跟年輕人來做一個同台的直接對決，會比找六都或找蔣萬安合適。

柯志恩說，蔣萬安是台北市長，「你要選的是高雄市長，你找蔣萬安幹什麼？所以說我真的覺得不要問A答B」，學生有邀請，時間可以，就大家一起過來直球對決。