沈伯洋、黃世杰今晚中壢合體 凌濤嗆「人造洋流」對選情沒加分

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掃街掀起「洋流」，今晚將跨區與民進黨桃園市長參選人黃世杰合體前進中壢夜市。國民黨桃園市議員凌濤今質疑，「洋流」是同一批支持者跨區形成的「人造洋流」，更指近日桃園中秋晚會有民眾在藍營人士致詞時高喊「麻瓜」，顯示政治對立情緒正被帶進桃園。

凌濤表示，桃園市長張善政將推出首波競選文宣，主打「桃園前進、繼續挺善良」，除訴諸藍白合作，也呼應市民對「善良桃園、建設桃園」的期待；反觀黃世杰近期希望藉沈伯洋的「洋流」拉抬聲勢，但隨之而來的政治對立情緒，恐怕讓桃園原有的政治環境受到影響。

凌濤說，這幾天桃園舉辦中秋晚會時，就有人在活動現場大聲干擾。當時前幾名民進黨人士代表致詞時，一名民眾並未出聲，直到藍營人士上台祝賀中秋、提及張善政近期施政成果，才連續大聲高喊「麻瓜」，激動程度甚至引起周遭民眾注意；市民不希望政治活動充斥對立與叫囂，這股「人造洋流」帶來的政治情緒，也恐對台灣民主素養造成負面影響。

凌濤表示，沈伯洋、黃世杰今晚將前進中壢夜市，但中壢夜市、桃園夜市原本就相當擁擠，不需要同一批支持者「跑遍台灣東南西北當臨演」，製造所謂「人造洋流」，這種選舉操作不但未必替黃世杰加分，反而可能引起部分市民反感。

凌濤說，選戰關鍵仍在地方組織及地面戰，國民黨雖目前面臨基本盤遭瓜分的壓力，但張善政執政近4年，各項政見逐步落實，地方民代也持續站在第一線服務及監督，希望爭取選民支持。