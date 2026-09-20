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陳怡潔北投競總成立盼延續父親10連霸 李四川、王浩現身力挺

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
士林北投無黨籍參選人陳怡潔今天成立北投區競總，更找來國民黨新北市長參選人李四川、前議員王浩等人助陣，盼能順利接班父親、前議員陳政忠。記者洪子凱／攝影
士林北投無黨籍參選人陳怡潔今天成立北投區競總，更找來國民黨新北市長參選人李四川、前議員王浩等人助陣，盼能順利接班父親、前議員陳政忠。記者洪子凱／攝影

選舉倒數，各議員參選人也相繼成立競選總部，士林北投無黨籍參選人陳怡潔今天成立北投區競總，更找來國民黨新北市長參選人李四川、前議員王浩等人助陣，盼能順利接班父親、前議員陳政忠。僅管天氣想比前幾天不是很好，甚至出現飄雨，但現場位置幾乎坐滿支持者，李結束永和行程後約上午11時到場也感謝過去陳家父女民代時的幫忙，盼讓優秀人才進入北市議會，延續士北發展。

2026九合一選舉

李四川今天一早出席永和競總成立大會後，隨即到北投為陳怡潔站台，李表示，他與陳父親是20多年朋友，過去陳怡潔在當立委時，他是行政院秘書長，陳也很幫忙推動相關政策，到台北市擔任副市長時很多時候陳也會帶著在地民眾到他辦公室，包含社子島開發、輝達進駐北士科都幫了他很多忙，特別來力挺希望優秀人才挺進北市議會。

前議員、社會局長王浩也到場力挺表示，與陳怡潔父親是老朋友，更是他踏入政界重要貴人，當初告訴他只要有一顆誠摯的心，「老百姓不會辜負你」，秉持這樣信念做了20多年議員，他更看了陳怡潔政見不僅對長輩關懷體貼，更推出多項福利、日照政見，希望支持者一個人至少去向四個人宣傳，一直擴大，讓開票當日能有好結果。

陳怡潔也強調，過去他與父親分別擔任議員及立委，推動多項地方政策，包含北環段、產學合作等，從兩年前決定投入參選至今，走進大街小巷，握了3000多隻手，更親自舉辦300多場座談會，接下來從幼兒到長輩也準備多項政策，希望能爭取支持。

士林北投無黨籍參選人陳怡潔今天成立北投區競總，更找來國民黨新北市長參選人李四川、前議員王浩等人助陣，盼能順利接班父親、前議員陳政忠。記者洪子凱／攝影
士林北投無黨籍參選人陳怡潔今天成立北投區競總，更找來國民黨新北市長參選人李四川、前議員王浩等人助陣，盼能順利接班父親、前議員陳政忠。記者洪子凱／攝影

士林北投無黨籍參選人陳怡潔今天成立北投區競總，更找來國民黨新北市長參選人李四川、前議員王浩等人助陣，盼能順利接班父親、前議員陳政忠。記者洪子凱／攝影
士林北投無黨籍參選人陳怡潔今天成立北投區競總，更找來國民黨新北市長參選人李四川、前議員王浩等人助陣，盼能順利接班父親、前議員陳政忠。記者洪子凱／攝影

李四川 陳怡潔 北投 2026九合一選舉 新北市選舉

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