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蕭美琴：看到賴瑞隆就想到「隆貓」 溫暖又有爆發力

中央社／ 高雄20日電

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天舉辦姐妹會成立活動，副總統蕭美琴出席表示，高雄的進步，不分黨派有目共睹，民進黨會讓進步的路繼續往前走。她形容賴瑞隆是「隆貓」，溫暖且具爆發力。

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賴瑞隆今天上午舉行姐妹會成立大會，副總統蕭美琴等人到場力挺。蕭副總統致詞表示，民主的傳承一代接一代，高雄市政的傳承也是一代接一代；今天美麗的港都已經成為一個世界級都市，進步的步伐就像市長陳其邁說的「緊緊緊」。

副總統表示，這次民進黨提名的六都市長參選人，每一個都比她年輕，真的感受到這是一個新的時代，需要新的世代來承擔及延續照顧台灣往前走的使命。

副總統還說，她看到賴瑞隆就想到可愛的「隆貓」，平常看起來溫暖、可愛，就像貓咪平時很可愛，但非常具有爆發力及觀察力，爆發力可以跳到比身高還高好幾倍的高度，而未來的高雄市長就要具有這樣爆發力。

副總統並表示，高雄這幾年的進步，不分黨派都有目共睹，民進黨會用堅定毅力，讓這一條進步的道路繼續往前走；她也呼籲大家一起當賴瑞隆後盾，讓賴瑞隆用溫暖可愛且具爆發力的特質，再帶領高雄繼續往前走。

賴瑞隆致詞表示，每次去市場拜票，都是姐妹們幫他拉票，感謝姐妹們用這股力量支持他，讓他能接棒陳其邁；而他會全力以赴，讓高雄邁向下一個黃金時代。

賴瑞隆指出，很多女性朋友很辛苦，不只在工作上努力付出，也要兼顧家庭，因此他提出加碼生育及育兒等津貼，也擴大對孕婦產檢及交通補助，用最大力量照顧媽媽與孩子；他也會推動更多社宅、公園等，讓高雄成為幸福宜居城市。

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