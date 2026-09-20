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高雄輔選…沈伯洋被翻出幫賴瑞隆站台曾兩度口誤 蔣萬安這樣說
年底選戰倒數69天，台北市長蔣萬安、民進黨北市長參選人沈伯洋昨雙雙到高雄輔選，蔣致詞的一句話被綠營大做文章，解讀蔣是在助攻賴瑞隆？但其實沈伯洋也被翻出，今年初南下幫賴瑞隆輔選，不僅自認「台語不輪轉」 還口誤2次「瑞雄委員」。蔣萬安今也被問到此事，蔣今說，他覺得幾次口誤，這不是什麼大事，沒有問題的。
媒體也追問，近期被綠營猛攻英文，這次南下高雄台語是否也輪轉更多？蔣萬安說，他的台語都是他太太教的。最重要的是，好好的能夠幫柯志恩委員站台助講，希望所有的鄉親多多支持，而且能夠到六合夜市體驗在地的美食，跟所有熱情的店家打招呼、互動、聊聊天，他覺得就非常開心。
蔣萬安昨天到高雄幫柯志恩輔選，致詞一句「這幾年高雄進步大家都有看到」被綠營大做文章，有綠營解讀是在稱讚陳其邁？蔣萬安今天還原昨天原話，蔣說，他講到一個城市的進步，不只是看到演唱會，而是看到民眾日常的生活。所以他相信，柯志恩委員，這部分是一定可以做得最好。
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