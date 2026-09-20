影／與柯志恩掃街 蔣萬安：高雄鄉親就像南台灣的太陽 非常熱情

台北市長蔣萬安今天上午出席教育局舉辦的「台北市國民小學優良交通導護志工表揚大會」，頒獎表揚各區優良交通導護志工。蔣萬安致詞時表示，天下雜誌公布全國各縣市幸福城市大調查，台北市連續第2年拿下六都之冠，其中交通安全滿意度達72%，同樣居六都之首，感謝所有為城市付出的夥伴、老師及志工朋友，並頒獎表揚交通導護志工隊總隊長黃俊雄。

蔣萬安會前受訪時，對於昨天赴高雄與國民黨高雄市長參選人柯志恩掃街，是否感受到「萬安旋風」壓過「洋流」，蔣萬安表示，感受到滿滿高雄鄉親的熱情，昨天到六合夜市與柯志恩一起掃街，人潮超乎預期，甚至因此將高鐵車票改到下一班。他形容，高雄鄉親的熱情「就像南台灣的太陽一樣，非常熱情」。

至於昨天在六合夜市掃街約1小時，與民進黨台北市長參選人沈伯洋至少3小時的行程相比，時間有所落差，蔣萬安表示，他與柯志恩在夜市一間店家、一間店家問候打招呼，與民眾握手、拍照，感受到大家的支持與鼓勵，「非常非常難得」，也感受到滿滿的鼓勵。

對於同黨議員楊植斗、鍾沛君提醒不要小看「洋流」、要小心防範，蔣萬安表示，團隊一直都戰戰兢兢、一步一腳印，向所有市民說明，並透過各項政績及對未來的願景，爭取市民認同。另外，昨天民進黨高雄市長參選人賴瑞隆與沈伯洋合體，向柯志恩與蔣萬安下「雙城辯論」戰帖。柯志恩回應辯論沒問題，但希望與賴瑞隆單獨辯論；蔣萬安則反問賴瑞隆「參與六都大辯論，到底跟陳亭妃溝通好了沒？」對於沈伯洋質疑蔣萬安「變換題目」，並反問陳亭妃是否答應，蔣萬安今天表示，大家可以看他完整的回應，他已經在很多場合說明，「只要適合的場合、適合的形式，就會參與辯論。」

台北市長蔣萬安今天上午出席教育局舉辦的「台北市國民小學優良交通導護志工表揚大會」。針對沈伯洋辯論的戰帖，蔣萬安表示，只要適合的場合、適合的形式，就會參與辯論。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安（中）今天上午出席教育局舉辦的「台北市國民小學優良交通導護志工表揚大會」，頒獎表揚各區優良交通導護志工，並感謝交通護護志工隊總隊長黃俊雄（右）的付出。記者黃義書／攝影