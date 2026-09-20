蔣萬安回應雙城辯論 沈伯洋：以問答問

針對雙城辯論，國民黨台北市長蔣萬安反問，六都大辯論是否和民進黨台南市長參選人陳亭妃談好。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天認為是「以問答問」，越多人討論對台灣發展越好。

沈伯洋上午到北投市場外攤掃街，緊接著中午後還將出席台北市台南同鄉總會會員大會及青商青創論壇暨青商之友會成立大會等活動。

媒體會前聯訪詢問，昨天南下高雄會合同黨高雄市長參選人賴瑞隆，是否有交流市政經驗；以及蔣萬安也南下和同黨籍高雄市長參選人柯志恩合體掃街，如何看蔣提到高雄近幾年有進步，是否在稱讚現任高雄市長陳其邁的市政。

沈伯洋表示，自己在車上和賴瑞隆聊了滿多高雄經驗，昨天也體驗到當地驛站設施，可以迅速在內換裝，雖然並非像他先前所提的大型「運動驛站」政見，但也可在內盥洗，確實非常方便。

另外，雙方也聊到高雄商圈活絡，很大一部分靠演唱會經濟或其他活動帶動，會計算人流、提供誘因再多留幾天，以及住宿旅館位置要如何引流至商圈等規劃，長尾效應很重要；反觀日前法國奧波西托劇團的戶外展演「大象來了」在台北登場，但卻花費許多時間在處理如何散場，自然就做不到類似效果，這些都是市政上可彼此討論之事。

沈伯洋認為，高雄這幾年確實進步得非常快，陳其邁最近出的新書就述說任內6年做了非常多的事情，真的是把6年當8年在用，是有目共睹，所以兩個城市的交流就變得更有意義。

他舉例說，像是台北現在講AI城，高雄也在討論AI，要如何分工合作很重要，因為大家都同一國，今天對外的發展，其實兩個城市間互通有無、分工合作的話，對台灣AI的發展一定會有很大幫助。

媒體追問，沈伯洋先前向柯、蔣拋出雙城辯論邀請，柯志恩昨天說辯論沒問題，但想和賴瑞隆一對一直球對決；蔣萬安則說，若有適合場合跟形式，自己一定參加，但六都大辯論是否有和陳亭妃溝通好。相關看法為何。

沈伯洋表示，其實直接回答問題並沒有那麼困難，而不是用「以問答問」的方式，一對一辯論是最基本的，就是兩個人互相針對市政討論；自己現在是講整個台灣的發展和每個城市之間的分工合作，其實很重要，除了解自身優、劣勢外，對於其他城市的優、劣勢 其實都可納入討論範圍，越多人討論就對台灣的發展越好。

媒體詢問，針對北市免費營養午餐，沈提到台北市政府若無好的配套，就應讓自費回來。

沈伯洋說明，並未認為「免費」是個錯誤政策，他先前也提到日本東京近期也在推行免費營養午餐，先前回答問題時是在討論「家長自費」方案能否加回，並非要取消，而是要變得更有彈性，免費絕對不是問題，重點是配套在哪裡。

關於有政治學者提到，立法院長韓國瑜昔日帶起「韓流」風潮，但認為目前藍綠大咖都無籠罩全局的外溢效應，媒體詢問近來「洋流」湧現，今晚到桃園站台是否要帶動選情。

沈伯洋表示，「洋流」本來就是自然形成的，對自己來講就是好好專注在市政討論，然後希望能夠被市民認識，自己從5月迄今做的事都一樣。